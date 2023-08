Interpretar temas del amor en diferentes corrientes musicales es una tarea que no es nueva para el cantante Ken-Y, quien en una trayectoria de cerca de dos décadas ha dejado claro que ama explorar sonidos por encima de dedicarse a un solo género.

Aferrado es el sencillo con el que regresa en su etapa de solista y con la que a ritmo de mariachi narra la dificultad para aceptar el final de una relación. El tema cuenta con la colaboración del cantante mexicano Tony Aguirre, quien le presentó la canción.

Si bien le complace el resultado, confiesa que se trató de una tarea retante.

“Honestamente, nunca creí que podría hacer ese ritmo, aparte de que respeto mucho la cultura (mexicana)”, confesó sobre la experiencia.

Crear un tema y combinarlo con el regional mexicano fue una idea que descartó.

“Yo sé que mucha gente de otros países está haciendo arreglos musicales mexicanos, pero yo quise ir a la raíz”, expuso.

“Quería hacer algo full de allá, pero no quería una fusión, no tanto la fusión de urbano con mexicano. Quería probar lo que es grabar una ranchera”, reiteró. “Me tomé esto bien en serio. Se lo merece. Es un género que tiene grandes artistas que son unos expertos y por respeto lo menos que podía es intentar hacerla lo mejor posible”.

La nostalgia forma parte de la historia del nuevo sencillo.

“Es muy profundo en cuanto a sentimientos. Como siempre, me gusta escoger canciones que la gente se identifique. Es de este personaje que le ha costado despegar esos sentimientos de la persona que tanto ama”.

Al evocar la tristeza de quien atraviesa por esta experiencia, Kenny Rubén Vázquez Félix, su nombre de pila, considera la importancia de darse tiempo en el proceso de sanar.

“Es una etapa que creo que todos hemos pasado, porque uno no quiere dejarse de la persona que uno ama”, reflexionó el también integrante de RKM y Ken-Y, cuya etapa en solitario incluye los lanzamientos de Falsas palabras y El ciclo.

“Aferrarse a las cosas, normalmente, no trae momentos bonitos. Es una etapa fuerte porque es una etapa de negación, de mucha dependencia emocional”, observó y planteó lo necesario de “vivir esa etapa y tratar, con el tiempo, de seguir adelante”.

La trama del video musical, que incluye escenas grabadas en Ponce, presenta una de las amargas experiencias del adiós, específicamente, a través de la viudez.

“Es de una persona que perdió a su esposa hace muchos años, entonces tiene en la casa todavía la ropa guardada en el ropero. Sirve café a veces para los dos. Se le ha hecho bien difícil despegarse”, detalló.

“Lo bonito de la historia es que, al mismo tiempo, ellos tienen una hija que está dando a luz. Entonces, se da en ese tiempo en el que él está con ese sentimiento, pero la llegada de una nieta le da un alivio a ese sentimiento. Es muy emotivo”, dijo sobre el visual, que todavía está en proceso de producción y que proyecta estrenar pronto.

Uno de los aspectos que disfrutó al filmar el clip visual fue contar con el talento de Efraín Droz, abuelo de Kenny Efraín, hijo en común con la cantante Daniela Droz.

“El personaje principal es el abuelo de Kennito. Somos buenos amigos, él y su mamá tenemos una buena relación. Él ha participado de muchas campañas de publicidad. Es una persona talentosa. Ese día estaba mi hijo en el set, viendo a su abuelo grabar”, celebró con emoción sobre la dinámica en la que estuvo acompañado por el pequeño.

“Estaba bien contento de ver a su abuelo, que es como si fuera su papá también, trabajando y haciendo lo que nos gusta. Para él fue un momento bien bonito, que parte de la experiencia de grabar el video fue ver a su abuelo trabajar en él, y estar conmigo ahí”.

El también padre de Kenia, Kimberly, Kelian y Kendric Ricardo resaltó su satisfacción de que el menor de 9 años viera “que su familia está trabajando unida, eso es bien importante para nosotros”.

Por otro lado, Ken-Y compartió que tendrá un nuevo junte con Tony Aguirre, esta vez, para el sencillo Ese no soy yo, que estará en el álbum del cantante mexicano.

“Yo tengo un tema que también es de la onda regional mexicana, pero es un poquito más como tumbado, como corrido, igual romántico, y lo que hicimos fue que cambiamos estilos. Como él canta de lleno ese género, quiso tener en su repertorio algo que fuera fusionado con urbano, que es lo que yo le presenté”.

Aferrado le ha servido de carta de presentación para nuevas colaboraciones, incluso desde antes de su lanzamiento oficial, cuando promovía un segmento a través de las redes sociales.

“Me han escrito muchos compositores de México, de Colombia, que me han enviado canciones, simplemente por el preview. Me está abriendo unas puertas que no pensaba”, resaltó con entusiasmo. “Tengo un montón de compositores que me han escrito, gente grande”.

El nuevo sencillo formará parte de su próxima producción discográfica, Eros, que mostrará su voz en varios sonidos.

“Tengo esa ranchera, tengo dancehall, reguetón. Vienen unas colaboraciones nuevas”, adelantó sobre el álbum que continuará con la línea romántica que lo define.