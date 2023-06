El intérprete urbano puertorriqueño Ken-Y promueve el sencillo “El Ciclo”, con el que una vez más deja establecida su esencia romántica y el ingenio para crear melodías que relatan vivencias sobre el amor.

“El Ciclo” se centra en el interés por esa persona especial, en lo difícil que resulta intentar el adiós, y de cómo los buenos recuerdos motivan a volver a buscarla para una nueva oportunidad, a pesar de su decisión de alejarse. “Nena, ¿qué me hiciste? Ya no olvido tu nombre / Y en tu piel me enredaste / Y yo no sé por qué te vas sin decir nada / Deja de mentirte, tú me correspondes”, canta Ken-Y con su voz melodiosa en una de sus reflexiones.

El video musical, que estrena hoy, se filmó en Ponce bajo la producción de Madmono Films. En su interés por agradecer el respaldo del público, Ken-Y invitó a 10 fanáticas para disfrutar de la dinámica de filmación del video de “El Ciclo”, y ser testigos de la experiencia “behind the scenes”.

“Súper agradecido del cariño de mis fans. Mientras más pasa el tiempo, más atesoro su apoyo”, expresa Ken-Y. “Activo para seguir llevándoles buena música”, añade.

“El Ciclo” afianza la dedicación del artista para consolidar su faceta como solista. El tema sigue al éxito “Falsas palabras”, que desde su estreno figura como uno de los favoritos en su trayectoria. Con una determinación imparable, Ken-Y continúa trabajando en nuevos proyectos musicales para poner de manifiesto su talento inigualable en la escena romántica.

El cantante trabaja a la par su compromiso a dúo con RKM. El binomio romántico festeja la sólida acogida que tuvo su presentación durante el “Reggaeton Lima Festival” en Perú. Los intérpretes deleitaron ante más de 70 mil personas con lo mejor de su repertorio, que incluyó temas como “Perreo Por Calle”, “Dame Lo Que Quiero”, “Cuerpo Sensual”, “Igual Que Ayer”, y los clásicos “Te Regalo Amores” y “Down”.

Los artistas también brillaron en su tierra natal en abril durante su presentación “LUV City” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con una multitud que aplaudió efusiva cada movimiento sobre el escenario y la celebración del amor a través de su show en formato 360.