Se le conoce principalmente por su trayectoria en el género urbano. Pero el interés por la balada lo capturó desde su niñez. Esta vez, el cantante Ken-Y retoma su faceta como solista con un tema que muestra, una vez más, el lado romántico que ha prevalecido en la mayoría de sus temas a dúo con el intérprete RKM.

“Desde pequeño me gusta mucho la música romántica. Ricardo Montaner, Luis Miguel, Ricardo Arjona, esos artistas me inspiraron”, recordó el artista en entrevista con Primera Hora para hablar de su tema Falsas palabras, que estrenará junto con su video musical el próximo viernes. “Cuando me separé por primera vez de RKM, que lancé una producción que se llama The King of Romance (2016) o el Rey del romance, promocioné un tema junto a Nicky Jam que se llama Como lo hacía yo. Ese tema tuvo una versión en salsa junto a Víctor Manuelle y una versión remix junto a Zion y Arcángel. Es una canción que me ayudó mucho en mis primeros pasos como solista”, recordó, y destacó cuánto RKM & Ken-Y han procurado cuidar el contenido de las composiciones que hablan de amor.

“Sí hemos hecho canciones un poco picantes o quizás a subiditas un poco de tono, pero nunca rayamos en lo vulgar”, afirmó. “No es que critiquemos. El menú es amplio y hay un público para todo, pero creo que forma parte de la esencia del dúo”.

Como solista, prefiere reflejar el mismo estilo. “Quiero mantener eso, ir cuidando mucho las letras. Sí, poner un poquito de pique, como decimos nosotros, en temas sensuales, pero sin caer en lo vulgar”.

Con Falsas palabras, tema oficial de su regreso como solista, se sostiene en su objetivo.

“Es un tema que cuenta una historia triste, deseando que nadie haya pasado por eso, pero creo que la mayoría hemos pasado por una desilusión, hemos confiado en alguien que nos hizo promesas y no las cumplió”, mencionó. “De igual manera, alguna vez nosotros también hemos prometido cosas y sin querer no hemos cumplido y acaba dejando una herida en la otra persona. (La canción) es como un desahogo, es como un reclamo diciéndole a la otra persona ‘creí en ti y me fallaste’”, añadió sobre el tema que compuso junto con Wally TMW.

“Es una canción que va a traer un poco de tristeza, pero al ser humano le gusta la nostalgia y recordar, y creo que también a veces es bueno sacarse esas cosas del pecho y esta canción presenta eso”, expresó, y confesó entre risas que “mi parte favorita de los temas románticos, la que más me gusta, es la del drama”. El arreglo oficial estuvo a cargo del productor Marcos Sánchez.

El vídeo musical se filmó en un hotel antiguo en el Viejo San Juan, y lo muestra en escenas al piano y con una modelo como parte de la trama.

Ken-Y aclaró que continuará trabajando con diversos ritmos en su etapa como solista.

“Me gustan muchos géneros musicales, bachata, ranchera, yo me identifico mucho con el arte. Pero quise hacer esta balada porque quería hacer algo que no estuviera sucediendo en estos momentos”.

En octubre del año pasado lanzó Si no es contigo. “Eso fue como un preámbulo”, dijo Kenny Rubén Vázquez Félix. “Es un tema un poco más pop, y fue para ir soltando música para ir acostumbrando a la fanaticada a esta nueva faceta”.

Aunque cuenta con una trayectoria de más de 15 años en la música a dúo como RKM & Ken-Y, confiesa que no se recuesta de eso para consolidar su carrera en solitario.

“Siempre hay incertidumbre. Yo apuesto al talento que Dios me regaló”, resaltó. “Se pasa mucho trabajo en este negocio, pero uno tiene que mantener la fe. No se puede desesperar ni desenfocar. Es un proceso que me estoy disfrutando. Voy sin prisa, pero sin pausa, trabajando mucho porque las cosas no llegan solas”, enfatizó, y aclaró que esta etapa no significa el rompimiento del dúo.

“Mi historia musical está escrita con RKM”, afirmó sobre su colega musical José Nieves, con quien ha cosechado éxitos como Te regalo amores, Cuando lo olvides e Igual que ayer. “Acordamos trabajar por separado para que él tuviera la oportunidad de hacer una producción a su gusto, y yo también pudiera hacer una producción a mi estilo. Pero seguimos trabajando (a dúo) en shows”, reiteró, y confesó que en asuntos del amor, está “compartiendo con alguien” que “no es una figura pública”.

Su nuevo enfoque le requiere mayor dedicación en su agenda, por lo que reconoce que vigilar el tiempo para compartir con sus hijos lo tiene presente.

“Como todo en la vida, trato de hacer lo mejor posible. Mis hijos me quieren, me adoran, y esa es mi señal, que mis hijos me demuestran siempre cuánto me quieren”, dijo el padre de Kimberly, de 19 años, Kenia (13 años), Kenny (8 años) y Kelian (1 año y 4 meses). Sobre Kenny, producto de su pasada relación con la cantante Daniela Droz, manifestó que “tiene en las venas el arte”, y “sea en la música o lo que sea, lo vamos a apoyar”.

Agradecido

El cantante regresa al ruedo musical desligado del sello Pina Records, del productor Raphy Pina, con el que trabajó por muchos años.

“Tomamos la decisión (RKM & Ken-Y) de separarnos de la disquera en términos amistosos para buscar otras opciones y otro norte”, dijo sobre el compromiso profesional que culminó el año pasado.

Ken-Y valoró el apoyo del productor en 2017 en el proceso que enfrentó en Tailandia cuando fue detenido por cargar una bala en su equipaje durante un viaje de vacaciones. El cantante se declaró culpable como parte de la asesoría para poder culminar el pleito legal, y salir del país.

“Raphy me ayudó en ese proceso y cuando regresé con el grupo, hicimos varias canciones, como Tonta, junto a Natti Natasha, Zum zum, que era junto a Daddy Yankee y Arcángel. Lanzamos un tema que se llamaba Cuando lo olvides, pero el resultado no era lo que esperábamos en el regreso como dúo”, manifestó.

“Nosotros crecimos con ellos y, entre buenos momentos y no buenos momentos, siento respeto no solamente por el trabajo, nosotros conocemos a sus hijos, su familia, y el respeto está y el agradecimiento, sobretodo”, añadió, y declinó comentar sobre la situación legal que enfrenta el productor, quien en diciembre fue declarado culpable por violaciones a la ley federal de armas, y cuya sentencia será emitida el próximo 1 de abril.