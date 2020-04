Agresiones. Arrestos. Drogas. Cárcel.

Los escándalos han sido la sombra durante gran parte de la vida del exponente urbano Kendo Kaponi, quien por años ha trabajado por una carrera musical que incluye colaboraciones con Daddy Yankee, Don Omar y Farruko.

Levantarse ha sido duro una y otra vez para el rapero, quien vivió una infancia marcada por el abandono de sus padres y familiares, que lo dieron en adopción a sus 5 años. Pasó por 64 hogares de crianza, que no le dejaron buenos recuerdos.

Hoy el artista regresa con el lanzamiento de Resistencia, que estrena hoy a las 5:00 de la tarde, y que resume gran parte de sus caídas.

Con la transparencia que lo caracteriza, José F. Rivera Morales habla con Primera Hora desde su hogar en Miami, Florida, no solo sobre su regreso artístico, sino también de la intención de confesar aquellos tropiezos para que sirvan de comprensión y de ayuda a quienes han pasado por una vida con su mismo espejo.

La canción Resistencia es un proceso de reflexión, ¿qué te llevó a ese desahogo, que es casi un repaso de tus caídas?

“Creo que llega un momento en la vida el ser humano que logra aprender a reconocer momentos donde la vida te lleva a tomarte una pausa”, dijo. “Los fanáticos me han preguntado tantas veces ‘Kendo, ¿cuándo saliste?', ‘¿qué tal cuando estabas allá adentro (en prisión)?’, y yo digo, ‘¿sabes qué? Voy a hacer una canción de todo, preparar un disco y les contesto a todos a la vez’”.

¿Cuánto te cambió estar estos dos años en prisión?

“Realmente sigo siendo la misma persona, pero me cansé de muchas cosas. Me cansé de que la gente que me ama sufra. Me cansé de que esperen por mí. Me cansé de que los fanáticos estén ahí para querer lo mejor, y siempre hago lo que quiero. Me cansé de no cumplir lo que tanto digo, y todas estas cosas me han llevado a mí a poner todos los problemas que he tenido en una consola mental, y todos esos problemas los tengo aquí dentro de esa consola para saber que de ahora en adelante, yo soy un humano, y no puedo decir nunca jamás, pero yo confío en nunca volver a fallar”.

Saliste en enero tras dos años en prisión en Florida por la agresión contra un barbero. ¿Puedes hablarnos de lo que te llevó a agredirlo?

“Aquel problema comenzó cuando mi hijo me da la información de quién le propinó los golpes que tenía en la espalda. Yo no digo que de la forma que yo estuve fue la mejor o fue la correcta. (…) Soy de Puerto Rico. No creo que ningún papá en Puerto Rico tenga tolerancia de que le den a un niño. No creo que fue de la forma correcta, pero pido ser entendido del momento en que me quedé ciego, porque yo vengo bajo un patrón de maltrato de mi infancia, que fue fuerte, y ahora llego a ser papá y darte cuenta de que tu hijo venía pasando por esto, que estaba atravesando por esto en mi cara y me lo estaban ocultando. (…) ¿Cómo le va a estar pasando eso a mi niño si yo estoy aquí? Yo estoy vivo, yo no estoy preso, yo no estoy muerto, ¿Cómo es que mi hijo estaba pasando por este maltrato y yo no lo sabía? Cómo es que lo tenían amenazado de ‘si dices algo, va a haber problema’. ¿Cómo que va a haber problemas? ¿Pretenden hacer algo más? ¿Con quién?”.

No es secreto que la vida en prisión no es fácil. En el tema Resistencia hablas de días festivos de Navidad que lo pasaste en segregación.

“A diferencia de las prisiones de Puerto Rico, en la prisión estatal en Estados Unidos el preso no tiene voz ni voto. (…) En Estados Unidos no existen los trabajadores sociales. Están los guardias normales, los sargentos, los tenientes y los coroneles, y el peor de todos es el coronel. Es el más abusador de todos. Es último en la cadena de mando para darle las quejas. Si un guardia te pega y llegas a brincar todas las cadenas de mando y vas al coronel a decirle ‘mira mi rostro, me están pegando todos los días sin hacer nada’, el coronel te va a dar el doble. Te va a quitar a la visita, porque la visita se las ponen como privilegios para cualquier cosa quitártelo y amenazarte con eso, y te quitan la comida. (…) Yo estuve seis meses sin poder comunicarme con nadie porque un policía me dijo un día que no me iba a comunicar más con mi familia”.

Tuviste una infancia dura. ¿Por qué fuiste dado en adopción?

“Crecí dentro de una familia que era pudiente, pero mi mamá tenía problemas de adicción, usaba heroína intravenosa”, recordó el rapero, quien fue criado por su abuela hasta sus 5 años, cuando falleció. “Mis familiares se sentaron. Tuvieron una reunión y tomaron una decisión de entregarnos en adopción para cuando nosotros creciéramos no pudiéramos reclamar la herencia. ‘O criamos a los niños y cuando crezcan les damos lo que les toca, o simplemente los damos en adopción, los adoptan y ahí pierden los apellidos y cuando crezcan no tiene nada. Total, nosotros tenemos que encargarnos cada cual de nuestros niños’. Y de esa forma nos trataron y negociaron con la vida y nos entregaron”.

Más allá de los tropiezos, regresas con muchas ilusiones. ¿Cuáles son tus planes en la música?

“Hay nuevos planes corriendo. Creo que todo valió la pena. Soy una persona que me considero un diamante. La mejor versión de mí la saco bajo presión, así que yo no me quejo. Estamos aquí y contento con todo lo que está pasando”.