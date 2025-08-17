El reconocido exponente del género urbano, Kendo Kaponi, presenta su nuevo sencillo, “Eso es por mí”, la que marca su regreso con la fuerza y honestidad que siempre lo han caracterizado en sus letras.

Producido por EZ y Prida, el tema apuesta a ser una oda a sus raíces, a su trayectoria, ‘y a los códigos que lo han definido como uno de los liricistas más influyentes de la música urbana en Puerto Rico”, de acuerdo con declaraciones en comunicado de prensa. A través de sus versos, Kendo recorre los momentos que han definido su vida, desde los momentos rodeado de lujos, hasta los pasajes más crudos.

Con la intención de ser un manifiesto personal, su letra cargada de hechos y vivencias, reafirma su autenticidad como narrador de la calle.

El video oficial se grabó entre Orlando y Puerto Rico y fue dirigido por Tru Views y producido por Conteni2 Media Group. Las escenas procuran mostrar con “fuerza la dualidad que define a Kendo: la opulencia y la calle, lo aspiracional y lo real, lo aprendido y lo vivido. Cada escena es una representación visual del contraste que lo hace único como artista e intérprete”, agrega el escrito.

El nuevo tema es un adelanto de su próximo álbum, “Apocalipto”, y llega tras el éxito de “Muvi”, colaboración con Luar La L, Omar Courtz e IZaak, que reafirmó su relevancia en la nueva ola de talentos del género.