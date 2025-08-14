La emotiva historia de José Ángel Hernández, conocido mundialmente como Flow La Movie, se plasmará en la serie biográfica que retratará su legado en la música urbana y su vida personal.

La intención de la producción es honrar la vida de Flow La Movie, marcada por el éxito, el amor familiar, así como su legado con una carrera que revolucionó la industria urbana. Hernández falleció en un accidente aéreo el 15 de diciembre de 2021 junto a parte de su familia.

La producción es encabezada por su hija Keigelyan Hernández, quien ahora lidera la compañía AH Entertainment, Keila Peña (madre de Keigelyan), Camille Soto Malavé y Alberto Mendoza, dueños de GLAD Empire y Conteni2 Media Group, como productores ejecutivos.

“Con esta fuerte alianza la serie se perfila como uno de los proyectos audiovisuales más importantes del entretenimiento latino”, expresa el comunicado de prensa.

Para la realización, se ha sumado al director José “TruViews” Colon, junto a The Bove Company en colaboración con Ella Films, productoras reconocidas en el mercado latino por más de 100 proyectos exitosos para plataformas como HBO Max, Amazon y ViX+.

El guión está escrito por Esteban Orozco (Saluda al Diablo de mi Parte, MalaYerba, Catatonia), reconocido por su capacidad de combinar narrativa emocional y tensión dramática.

Como parte del elenco principal están confirmados La Familia La Torre (Carlos y Stephanie), sensación en redes sociales con más de 12 millones de seguidores, aportando autenticidad, carisma y valores familiares a la trama. Carlos estará interpretando a Movie y Stephanie a Keila, primera esposa de Movie y madre de sus hijas. Otros actores también confirmados son Ángel Negrón (Neon, Netflix), Pedro González (El Señor de los Cielos, Luis Miguel, Nicky Jam: El Ganador), Angélica Blasini (Bodas de Sangre, CQ: Nuevo Ingreso), Xavier Antonio Morales Cruz (Por Amor en el Caserío, Esta Isla).

MC Ceja, Casper Mágico, Kendo Kaponi, Nio García, Darell, entre otros, son varios de los artistas del género urbano que tendrán su parte interpretándose a sí mismos.

Camille Soto, quien administraba los negocios de Flow La Movie en vida y ahora colabora con su hija, destacó mediante declaraciones escritas que el proyecto también abordará el lado personal de Hernánez. “Esta serie no solo contará la historia de Flow La Movie como productor, sino la del ser humano que soñó, luchó y creó un imperio para su familia. Estamos comprometidos con mostrar su vida con respeto, amor y la grandeza que lo caracterizaba y de mostrar cómo la música cambió su vida”, expresó.

Keigelyan Hernández, hija de Flow La Movie y presidenta de AH Entertainment, Inc., resaltó cuánto la complace este proyecto. “Esto es lo que mi padre hubiese querido y por eso vamos a contar su historia de principio a fin. Estoy firme en llevar su legado por todo lo alto porque él se lo merece. Para mí fue el mejor padre y es un honor poder hacer esto para él”.