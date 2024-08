El entusiasmo se hace presente en el artista urbano Nio García al hablar en detalle sobre su primer álbum de estudio y de los planes que van tomando forma en su agenda. Su rostro se ilumina. La sonrisa permanece.

Para quien se dedica a la música a nivel profesional, experimentar estas emociones es muy común. Pero para el intérprete puertorriqueño representa un paso gigantesco luego de las dificultades que enfrentó desde finales de 2021, tras el fallecimiento de productor ejecutivo José Hernández, conocido como “Flow La Movie”, el 15 de diciembre, en un accidente aéreo junto a su esposa y otros familiares. Desde entonces, no solo tuvo que lidiar con el duelo de extrañar a quien también se convirtió en un hermano, sino también con el pleito legal que duró hasta 2023 para lograr su “release” del sello disquero.

PUBLICIDAD

“Estoy mucho mejor que hace dos años, espiritualmente y musicalmente”, manifestó el premiado artista en entrevista con Primera Hora en Vivo Beach Club, para hablar sobre su álbum “Anto-Nio”, que estrena hoy.

“Me siento muy adelantado a lo que estaba sucediendo conmigo. Estoy preparado mentalmente, espiritualmente y musicalmente. Creo que este proceso que tuve me ayudó a fortalecerme”, prosiguió mientras de vez en cuando alternaba la mirada hacia la playa, uno de los entornos que le provoca paz y que ahora le fascina disfrutar en familia.

“Extrañaba mucho las tarimas. Extrañaba mucho cantar”, confesó Luis Antonio Quiñones García.

El litigio que encaró en 2022 para la resolución de su contrato discográfico con la compañía AH Entertainment, Inc., conocida en el mundo artístico como Flow La Movie Inc., limitó que pudiera sacar a la luz nuevo material musical.

“Fue algo bien difícil porque, obviamente, no pude sufrir a Flow La Movie como se debía, como entendemos que se sufre. Tuve otros problemas que si él hubiera estado no hubieran pasado en ningún momento”, afirmó sobre el proceso legal que llegó a su fin una vez entra en el panorama la heredera del ejecutivo, quien intervino para que se le diera su “release”. “Ella estaba muy clara porque ella conocía a su papá. Compartió con nosotros. Pero, obviamente, hubo otras personas, familiares, que querían aprovecharse de eso”.

La pausa en la música le permitió disfrutar con mayor plenitud la paternidad. “Me refugié mucho en mi familia. En ese momento tengo a mi segundo hijo con mi esposa actual (Sheila Romano)”, dijo el padre de dos varones, y de Victoria Sofía, de una relación previa. “Creo que le saqué también su (lado) positivo. Pude hacer algo que pensaba que no podía hacer. Cuando tuve a mis hijos pensaba que no los podría criar”.

PUBLICIDAD

El intérprete resaltó que la traba legal jamás le hizo desistir de su empreño en continuar con sus planes artísticos. “Éramos un dúo muy fuerte. La gente sabía en el género, los que nos conocían”, sostuvo. “Yo estaba muy claro de que lo que estaba pasando era un malentendido. Era algo que no estaba en mis manos. Dios pone las pruebas a su manera. Yo estaba muy claro de que iba a llegar un momento en que la verdad iba a sobresalir. Esperé ese momento y llegó. Al sol de hoy pude hacer un buen negocio. Soy el dueño de mis ‘masters’. Puedo seguir el legado”.

Desde su partida, no ha cesado de extrañar a quien fuera su productor. “Yo compartí con él días antes. Estábamos en Santo Domingo en un evento de J Balvin. Recuerdo que era el concierto de Bad Bunny en el Hiram Bithorn. Su manejo me llama para cantar en el Hiram Bithorn y yo tomé un avión privado ese mismo día que terminé de cantar en Santo Domingo, y sigo para Puerto Rico porque era el concierto”, recordó en detalle. “Pero yo (se supone que) me quedaba con él en Santo Domingo”, dijo sobre el plan inicial, que cambió con la llegada de Nio a Puerto Rico para colaborar en el show del “Conejo Malo”.

“Estaba previsto que yo estuviera en el avión”, prosiguió con cierto asombro y confesó cuánto lamenta que no existió un último abrazo. “Yo estaba esperándolo. Se supone que (él) llegara a Miami, donde mí. Fue fuerte. Fue fuerte. Ese abrazo no nos lo dimos porque nos íbamos a ver. Era como que ‘te amo, te quiero’. Abrazo normal. Pero ese abrazo de que ‘no te voy a volver a ver nunca’, no nos lo dimos”.

PUBLICIDAD

Celebra “Anto-Nio”

La nueva producción discográfica es la primera que lanza como solista en más de una década de trayectoria. “El álbum es superimportante porque era el sueño de él también”, reveló con orgullo una de las voces emblemáticas del éxito mundial

“Te boté”. “Es el mismo álbum que teníamos en ese momento, lo único que fueron dos años y yo, a pesar de que pasó lo que pasó, yo siempre estuve en el estudio metido y estuve trabajando y evolucionando”, dijo sobre su persistencia para labrar su carrera artística.

“ ‘Anto-Nio’ es mi bebé, es mi primer álbum, es algo que lo pensé mucho en hacerlo”, resaltó sobre la producción que, además de reguetón presenta ritmos de bachata y balada. “Como le di tanto tiempo de mi vida decidí ponerle un nombre que fuera más yo”, prosiguió sobre el disco de 17 temas, que cuenta con colaboraciones de Jowell y Randy, Anuel, Brray, Juanka, Brytiago y el colombiano Blessd, entre otros.

El álbum incluye los éxitos “Shortycita”, “Como antes”, “Mela”, “Yeska Remix” y “Oh na na”, que desde mayo del año pasado lanzó paulatinamente como adelanto de la producción. También cuenta con el corte promocional reciente, “Un zippy”.

“Yo necesitaba hacer un ‘single’ con la gente de Puerto Rico, que lo hice con mi hermano Casper y con Izaak, que está superprendidísmo y lo conozco desde niño”, dijo sobre ambas colaboraciones. “Tenía que escoger un tema que Puerto Rico se identificara y yo supiera que era un ritmo que le iba a gustar”, expresó el también conocido como “El Dragón”, quien también celebrará con el público el próximo 24 de agosto a través de un “release party” en Vivo Beach Club.

PUBLICIDAD

“Llevaba dos años que no podía hacer mucho”, dijo Nio, quien realizó su “Euro Tour” en junio, julio y agosto en varias ciudades de España. “Extrañaba mucho lo que eran las giras completas y yo preparar mis shows. Soy muy ‘showman’. Me encanta”, expuso, y planteó su ilusión de “hacer el ‘Choli’, esa es mi meta”. Entre sus planes figura trabajar en nuevas producciones discográficas.

“Voy a sacar un álbum con Casper Mágico, que va a ser ‘Now or Never 2′. Vengo con muchos proyectos”.

Los boletos para el “Anto-Nio Release Party” están a la venta en Ticketera.