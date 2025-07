En su afán por dejar huella en el mundo de la música, Kevin Gabriel se enamoró de la salsa, de la alegría que promueve este género y el sabor tropical que conquista a muchos de los fanáticos de este ritmo.

Con el sencillo “Salsalandia”, busca motivar al oyente no solo a disfrutar de los acordes que motivan al baile, sino a vivir en una “isla” imaginaria donde todo es rumba y prevalece el compromiso de pasarla bien.

“La letra invita al salsero, independientemente de todas las edades, a entrar a la ‘isla’, personas mayores, menores, merengueros, bachateros, todos”, describió con emoción el cantante de 22 años. De paso, confesó que más allá de la propuesta del tema, en su cotidianidad procura vivir con una filosofía de vida en la que se apoya en una actitud positiva, lo que busca proyectar en su estilo.

“Yo por lo general soy una persona bien alegre. Cuando estoy en un sitio donde no me siento cómodo, me voy. Me gusta el ‘mood’ agradable”, aseveró con entusiasmo dentro de su interés en demostrar honestidad en sus letras. El video musical se grabó en su pueblo natal, Juana Díaz.

Uno de los aspectos que celebra del sencillo es la aceptación que ha recibido el tema. “El tema fue escogido dentro de los ‘Top 10’ más ‘sonaos’ en la emisora digital digital Salseo Radio”, aseveró.

De la autoría de Damián Vera y con arreglos de Jay Lugo, “Salsalandia” es el cuarto sencillo promocional de lo que será el álbum bajo el mismo nombre que vislumbra lanzar para finales de este año. “La profesora”, “La verde” y “Me quedaré contigo” son las canciones que lanzó como anticipo a la producción discográfica, con la que buscará explorar su interés en afianzar su sitial en el género salsero con varios de sus estilos.

“Voy a ir soltando temas del disco poco a poco. Va a ser un álbum completo”, dijo con énfasis Kevin Gabriel Rivera Moret, y anunció que el viaje sonoro abarcará “la salsa dura, la salsa monga, la romántica y la salsa vieja”. De todos, el que más le encanta interpretar es el primer estilo, confesó.

“Mi favorito es la salsa dura porque yo vengo de esa esquina, de la gozadera, el ‘guataqueo’”, manifestó sobre lo que refleja con su actual sencillo promocional.

En la salsa romántica, “tuve la oportunidad de sacar ‘Me quedaré contigo’, un tema que fue bien acogido. Recibí un apoyo brutal”.

Kevin Gabriel, quien descubrió su amor por cantar durante su niñez, reveló que la pasión por la música le viene de familia. “Amo la salsa por herencia. Mi papá, Maximino Rivera, es trombonista profesional”, expresó con gran orgullo. “Ha formado parte de un sinnúmero de agrupaciones reconocidas, entre ellas Luis Enrique, (la orquesta) Costa Brava, Grupo Esencia, Limi-T 21, Oro Negro y con muchas otras”, dijo. “Mi abuelo fue pianista profesional. Mi hermana también es músico, y tengo varios primos que han seguido el mismo camino. La salsa es parte de mi historia, de mi identidad. La salsa corre por mis venas”.

El cantante destacó su anhelo de ir afianzando su sitial dentro de las nuevas voces en el género salsero. “Cuando yo empecé muchos preferían más lo urbano, y todavía hay más atracción hacia ese ritmo. Pero yo quiero hacer una diferencia. Quiero que cuando se hable de nuevos talentos, me identifiquen como una nueva cara de la salsa, la de uno de los nuevos exponentes que canta buena salsa”.