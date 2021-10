Afianzar su carrera como intérprete del género urbano es una prioridad a la que el puertorriqueño Kris Floyd le ha estado echando ganas hace un tiempo. Pero a la par, su faceta como compositor ha sido acogida por famosos como J Balvin, Selena Gómez y Thalía, quienes se incluyen entre los que han dado voz a temas que cuentan con su crédito como uno de los responsables de sus letras.

Si bien abraza cómo las puertas han ido abriéndose, lo cierto es que un camino de grandes esfuerzos ha sido necesario para lograr las oportunidades que han ido creando su trayectoria.

“De bien chamaquito, como desde los 12 años, ya yo estaba grabando, estaba escribiendo canciones completas. Yo sabía que eso era lo que quería hacer”, expresó el artista natural de Bayamón, quien enfatizó que ni el dinero ni la fama fueron motivaciones principales en su anhelo profesional. “Sabía que hacer arte era lo que quería, no ser famoso ni ser el número uno, que es lo que viene después. A mí no me importaba, ni es mi prioridad. Mi prioridad es poder vivir de lo que me gusta, que es esto”, enfatizó Christopher Ramos, quien agradeció a Luny Tunes por ser de los primeros en darles su apoyo.

Además de colaborar en la parte escrita del éxito Veneno, de J Balvin, Kris trabajó en la composición de los temas F40 y Si te vas, de la reciente producción discográfica Jose, del cantante colombiano. También, contribuyó en cuatro canciones del álbum Revelación, de Selena Gómez (incluyendo el éxito Baila conmigo), y en tres del disco Dynasty, de Yandel con el productor Tainy. Además, labora como una de las mentes creativas en temas para la cantante mexicana Danna Paola.

Si bien en la actualidad dedica mayor tiempo a su carrera como intérprete urbano, confesó haber divagado en esta decisión.

“Yo quería ser cantante, desde chamaquito, pero cuando llegué acá la vida me puso varias cosas que te quitan las ganas de tú ser artista, de dedicarte a esto porque el negocio se mueve de otra manera, y yo dije ‘yo no soy para estar en este revolú, mejor me quedo como compositor’, y estuve un rato componiendo para varios artistas”.

Los logros de los años recientes le hacen sopesar el valor de persistir en sus sueños. “Tuve que hacer un montón de cosas. Tuve que vender un montón de canciones. Pero muchos (de los artistas con los que ha colaborado) no sabían quién yo era porque ante los ojos de ellos, yo soy un artista nuevo”.

Dentro de la agenda para brillar con su voz, bajo el sello disquero NEON16, trabaja en lo que será su primer EP, LUVQMV (La última vez que me viste), que cuenta con los sencillos lanzados este año, Siempre tarde, 7/24 y Ser ella. Se trata de temas inspirados en experiencias propias, que relata a través de la música con la intención de un desahogo pero también, de crear una conexión con quien la escucha.

“Cuando yo empecé yo decía muchas cosas de una realidad que no vivía. Era más yo de decir ‘tengo esto, tengo lo otro’, cosas que no tenía en ese momento, porque uno se cría escuchando esas cosas”, confesó. “Ahora estoy en una etapa que quizás estoy pasando por muchas cosas, y tengo que hablar de eso, quizás para no estar pensando tanto en eso. Lo digo y así me logro entender un poco más a mí mismo”, reflexionó. “Escribo como una terapia también”, confesó la voz de Ser libre, en la que aborda la realidad de que la persona que ama, no le corresponde de la misma manera.

El EP, que trabaja junto con el productor Jota Rosa, presentará ritmos de reguetón, R&B, rap y trap. “No son solo vivencias amorosas, sino también súperpersonales, lo que estoy pasando también en otras áreas de la vida”.

Al mirar atrás, el intérprete valora los resultados del esfuerzo invertido en sus aspiraciones musicales.

“Uno va viendo poco a poco que lo que uno quería de chamaquito sí va llegando”, afirmó pensativo. “En este trabajo es difícil separarte de muchas cosas, de mucha gente para poder llegar a ciertos lugares, pero eso es parte de, también”.

Para establecer nuevas metas, solo mantiene el enfoque en sí mismo. “Lo más difícil es uno mantenerse en ese estado. Yo lo que busco es competir conmigo mismo. A mí no me importa lo que está haciendo el otro. El éxito de uno no tiene que ver con el de nadie. No me gusta compararme con otros. Todos nacimos con talentos. Yo lo que quiero es sacarle el mayor potencial que puedas sacar al talento mío”.