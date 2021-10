El reguetonero Kris Floyd estrenó ayer, lunes, su sencillo Xkittlez, que cuenta con la voz del artista urbano Arcángel.

“Para mí fue un verdadero orgullo trabajar con Arcángel, ser testigo de su profesionalismo. Él es una de las influencias más grandes, no solo para mí, sino para mi generación”, destacó Kris Floyd al admitir que trabajar junto a Arcángel “es reafirmar que voy por el camino correcto”.

El sencillo forma parte del primer álbum de Kris Floyd, titulado La ultima vez que me viste. El álbum se dará bajo el sello disquero NEON16/Interscope Records, incluye nueve canciones y lanzará este viernes.

“Este disco significa el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Es mi primer proyecto y quiero que la gente conozca un poco más de cómo yo pienso en un nivel más interior. Para mí tiene mucho valor la oportunidad de seguir aportando arte, y continuar expresándome a través de la música”, aseguró.

Kris Floyd catalogó el álbum como “muy personal y muy íntimo” al narrar vivencias tanto en el plano amoroso, como en su vida personal y profesional.

Para Kris Floyd, el tema homónimo del disco evoca la nostalgia por el camino profesional recorrido, que incluye logros como componer para grandes como J Balvin, Selena Gómez, Yandel, Thalía, entre otros, y su compromiso por mantener la sencillez de sus orígenes.

“Es haciendo referencia a que hay quienes saben que he trabajado con toda esa gente y quizás piensan que uno va a cambiar por eso. Pero más bien es explicando que yo sigo siendo el mismo, de cómo me esfuerzo todos los días por seguir creciendo profesionalmente, pero sin dejar mi verdadera esencia, mi sencillez”, explicó.

Kris Floyd colaboró en Malos Hábitos, tema del disco The Kids That Grew Up On Reggaeton-Neon Tapes del galardonado productor Tainy.

Además, forma parte del prestigioso roster de NEON16, incubadora de talentos liderada por Lex Borrero y Tainy.

Recientemente, lanzó sus sencillos Complicado, Códigos, CERO, 7/24, Siempre tarde, Ser ella, y Ser libre. También colaboró con Tainy y DaniLeigh en el sencillo Falta y como compositor en Tu veneno de J Balvin.

El vídeo musical de Xkittlez fue dirigido por Tomas Stockton y se filmó en la ciudad de Miami en el estado norteamericano de Florida.