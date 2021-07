El intérprete urbano puertorriqueño Kris Floyd, quien se abre paso en la nueva generación de máximos exponentes del género, estrena su nuevo sencillo Ser libre.

El sencillo es un tema de desamor que aborda el dilema de aceptar que no se cumplirá el anhelo de ser correspondido por la persona que amas. En la búsqueda de ser genuino en sus letras, el artista procura inspirarse en la narrativa de sus propias vivencias.

“Me ilusioné con una persona que pensaba que estábamos en una relación, pero que en un momento me dijo que quería ser libre. Con el tema quise llevar el mensaje de que, si me tocara a mí decidir, estaríamos tú y yo juntos, pero estoy claro de que eres libre. Hay una invitación a aceptar que nadie es dueño de nadie”, mencionó el artista puertorriqueño, apostando a respetar la voluntad del ser que amas.

PUBLICIDAD

El tema de reguetón fue producido por Albert Hype y Jota Rosa, y se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital.

El video musical se filmó en Bogotá, Colombia, y la trama presenta a una pareja que se adentra a una dimensión donde se percibe la tristeza del artista dentro del proceso de aceptar su realidad.

Ser libre formará parte del álbum LUVQMV (la última vez que me viste), bajo el sello disquero NEON16. Incluirá los sencillos Ser ella, 7/24 y Siempre tarde, canciones cuyos vídeos musicales en conjunto superan los 6 millones de reproducciones en YouTube.

“Los temas del álbum tienen mucho de lo que he vivido”, destacó Floyd, y adelantó que vislumbra el lanzamiento de la producción discográfica para agosto.

Su faceta como compositor es otra que Kris Floyd disfruta y que le ha comenzado a abrir puertas. Ha colaborado en temas para grandes de la música como el cantante colombiano J Balvin, con el éxito Tu veneno, y en el álbum más reciente de Selena Gómez, Revelación, con cuatro sencillos, incluyendo el hit Baila conmigo.

“Disfruto mucho el proceso creativo de escribir para mí o para otros colegas”, expresó, y señaló parte de su propósito como intérprete. “Me agrada hacer música, que con mis temas los seguidores conecten conmigo y que los ayude a despejarse, a identificarse”.

Sobre Kris Floyd

Kris Floyd, nacido y criado en Bayamón, Puerto Rico, es el próximo rapero, compositor e intérprete prometedor de la música Urbana que conquistará el mundo y se hará un nombre con su estilo y lirismo únicos.

PUBLICIDAD

El exponente urbano ha tenido un amor por la música desde temprana edad, encontrando inspiración y apoyo de su padre y su familia, que eran todos músicos, inspirándose a aprender a tocar instrumentos como la guitarra y la percusión desde pequeño.

Kris estableció su música, y a sí mismo, como algo y alguien que es notablemente auténtico y original con lirismo y prosa que cubre temas más oscuros y melancólicos de una manera que lo distingue de sus contrapartes musicales. A diferencia de otros en la industria, se enfoca en la realidad de la vida cotidiana, lo que ayudará a impulsar su popularidad entre los fanáticos a escala mundial.

El intérprete urbano no busca ser clasificado sólo como un rapero, sino como un verdadero artista que posee un inmenso respeto por el oficio y el arte de crear música que no solo es real y orgánica para él, sino también para los fanáticos y el público de la nueva generación LatinX. Muestra la capacidad de mover a los fanáticos a través del uso único de su flow, ritmo y prosa, que están intrincadamente tejidos con su profundidad de emoción de una manera que ningún otro artista del género urbano posee.

El artista colaboró en Malos hábitos, tema que forma parte del EP debut, The Kids That Grew Up On Reggaeton-Neon Tapes, del galardonado productor/artista, Tainy.

Kris forma parte del prestigioso roster de NEON16, incubadora de talentos liderada por Lex Borrero y Tainy. Recientemente, lanzó sus sencillos Complicado, Códigos y CERO, entre otros.

También colaboró con Tainy y DaniLeigh en el sencillo Falta.