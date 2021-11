La conexión musical, la veteranía artística y la dinámica de camaradería estarán presentes una vez más sobre el escenario por parte de La Banda Acústica Rodante, esta vez para el espectáculo “El caminante”.

El concierto, que se celebrará mañana en el Centro de Bellas Artes de Santurce a las 8:00 de la noche, se añade a la serie presentaciones que han afianzado la carrera de una agrupación que hace casi ocho años comenzó como un junte casual, pero que decidió establecerse de manera formal.

“Va a ser básicamente un recorrido por lo que ha sido nuestro camino”, dijo la vocalista Nore Feliciano durante uno de los ensayos para el show. “Son casi 8 años de trayectoria que llevamos. Vamos a estar cantando canciones de nuestro primer y segundo disco (Querido Rafael y Volumen 1), y también lo más reciente que hemos estado trabajando”, añadió la tecladista, quien compone la banda junto a Rucco Gandía, Tito Auger, Nitayno Arayoán, Mikie Rivera y Walter Morciglio. Temas como “El caminante”, “Ella hace milagros”, y “Más solo”, que forman parte de la nueva oferta musical para el álbum que contemplan lanzar el año próximo, se añadirán al repertorio.

“Quisiera recalcar que lo que empezó como un junte, es una banda”, sostuvo la artista. “Mucha gente tiene la noción de que solo nos juntamos para hacer una presentación especial, pero somos una banda”, reiteró la cantante. Dentro del señalamiento, el cantautor Rucco Gandía repasó los orígenes que los llevó a unirse de manera espontánea, para luego permanecer como una sólida agrupación.

“El que se inventó todo esto fue Walter (Morciglio) con Tito (Auger)”, repasó el músico, quien también fundó la banda de rock Radio Pirata. “Fue una oportunidad que surgió para el festival Claridad hace mucho”, explicó haciendo referencia a 2014. “La idea era juntar un grupo de cantautores para, en vez de hacer un espectáculo allí de cada uno cantando una canción, que fuera una banda y nos acompañáramos entre nosotros”, dijo. “A mí fue uno de los que llamaron para ver si quería participar en este junte. Era un concepto acústico. En aquel momento yo tocaba el contrabajo y demás. Nos reunimos, montamos las cosas rápido, y se dio”.

Sobre aquel recuerdo, Mikie Rivera manifestó cómo la experiencia y la buena química los motivo a continuar.

“Empezamos a inventar y resultó algo chévere. Una vez terminamos ese concierto, nos quedamos como que ‘¿ahora qué?’, porque la pasamos bien, y seguimos. Son casi 8 años”, dijo el intérprete y guitarrista.

El cantautor Tito Auger se expresó en torno a la evolución musical de La Banda Acústica Rodante, que se nutre de la vasta experiencia que forma parte del resumé artístico de cada miembro.

“Ha sido interesante, bien poco a poco, pero bien orgánica”, expuso el también guitarrista. “Aquí no se han impuesto visiones de nadie, sino que poco a poco hemos ido entrando en calor nosotros mismos y entendiendo qué ha hecho falta, moviéndonos por otros instrumentos, y así mismo las canciones han ido cogiendo más perspectiva, más sonoridad, hasta que ha empezado a infectar las composiciones nuevas que ya no se están pensando solo para guitarra acústica, sino que se están escribiendo y la instrumentación que haga falta es la que se va a usar”, detalló el también intérprete de la agrupación Fiel a la Vega. “Estamos en esta etapa donde no nos vamos a imponer ningunas limitaciones instrumentales, sino que vamos a crear con libertad lo que queramos, y va a sonar como queramos”.

Nore valoró el enriquecimiento que el trasfondo musical de cada integrante abona a la banda, que también ha contado con presentaciones en Estados Unidos.

“Lo más valioso de esta dinámica es que podemos aprender de nosotros. Cada cual aporta todo lo que trae consigo. Nosotros aparte tenemos nuestras carreras como solistas, y con eso hay un camino también y las influencias musicales y estilos ya propios”, observa. “Hacer esa mezcla, tratar de armonizar eso que traemos todos y lograr que sea uno es un proceso no solamente divertido, sino que es enriquecedor”.

En este sentido, Gandía resaltó la armonía que existe en términos creativos con sus compañeros.

“Veo siempre a las bandas como si fueran un organismo. Cada uno es una célula en ese organismo. Cada uno tiene una función, porque si yo toco lo que toco solo, no funciona. Tiene que estar la batería, tiene que estar la guitarra, y la guitarra sola quizás no funciona porque se complementa con la otra guitarra. Entonces ese intercambio es el que es rico. Venimos de diferentes influencias. Cada uno como ha tenido su carrera, tiene su estilo particular”, expuso al referirse al bagaje musical del conjunto. “Aquí es totalmente democrático, por decirlo así”.

Rivera destacó que “en esa dinámica todos vamos aprendiendo”, y celebró la realidad de que lo que quizás para algunos parecía un junte que no pasaría de unos cuantos meses, está a punto de cumplir ocho años.

Dentro de ese desarrollo, Nore resaltó cómo se han ido transformando los sonidos. “Nos llamamos La Banda Acústica Rodante, pero está casi eléctrica. Cada día es menos acústica y eso nos ha dado una oportunidad de nosotros abrirnos a otro mundo de posibilidades creativas. Cada instrumento nuevo que se integra es una puerta que se abre a nivel creativo, las canciones que estamos haciendo, bien con esta estética de lo eléctrico. Ahora se le incluye teclado, que es algo nuevo que estoy aportando también. Tiene una coherencia sonora”, añadió complacida.

Por otro lado, Walter Morciglio celebró que el sencillo “Más solo” salió hace casi dos meses y se ha convertido en nuestro sencillo de mayor difusión en las redes”. A su vez, adelantó que “en enero vamos a sacar un sencillo nuevo que se llama ‘Una tarde de domingo’”.

Nitayno Arayoán manifestó la expectativa de “seguir haciendo conciertos en vivo en el resto de la Isla” y en realizar presentaciones nuevamente fuera de Puerto Rico. “Se han hecho cosas en el exterior, pero aspiramos a hacer a más”.

Los boletos para este concierto están a la venta a través de TicketCenter y en la boletería del CBA.