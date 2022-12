Lograr una identidad sonora que los separara de sus respectivas propuestas musicales ha sido un ejercicio “paulatino”, no solo para quienes hace nueve años comenzaron a escuchar La Banda Acústica Rodante, sino para sus propios integrantes. Nore Feliciano, Tito Auger, Rucco Gandía, Nitayno Arayoán, Mikie Rivera y Walter Morciglio, han tenido que separarse levemente de su personalidad musical para crear una en común dentro del pop rock/rock alternativo. Llegar a ese punto de madurez creativa significó un esfuerzo individual que, según comparten Nore y Tito, se les traduce además en un crecimiento como autores y músicos.

“Uno crece cuando empieza a bregar con cosas que uno no entiende bien y quiere comprender y obligan a uno a mejorar en unas facetas que tiene unas debilidades, que no se ha dado cuenta, porque uno no había tenido que usar esas facultades, y en ese sentido me siento que he crecido, y por eso me gusta estar aquí. Es una experiencia totalmente distinta. Me obliga a crear, me obliga a crecer, me obliga a aprender”, expuso Auger (voz líder de Fiel a la Vega).

Nore, vocalista y compositora, asimismo, reconoce que este colectivo artístico le amplió su perspectiva respecto a la música. Este año, particularmente, les ha permitido afianzar el trabajo creativo, logrando presentar cuatro sencillos, “Una tarde de domingo”, “La estrategia”, “Tanto por hacer” y el más reciente, “Tregua digna”. Esa consistencia les ha ampliado el alcance entre el público.

“Noto que con la banda hay una audiencia distinta a la que siento con Fiel; es otra audiencia, es otra propuesta musical y, como dice Nore, ha sido bien poco a poco, porque nosotros también, muy lentamente, hemos ido tratando de buscar un sonido”, abundó el artista. “Creo que la gente poco a poco ha ido entendiendo que no es Fiel a la Vega, que no es Radio Pirata, que no son cinco cantautores, que es una banda que está empezando a madurar un sonido distintivo y por ahí vamos”.

Entre nosotros hay bastante diferencia de edad y cada cual está en etapas de su carrera distintas y tiene ya formas de trabajar diferentes y poder coexistir ha sido una experiencia única y más fácil de lo que la gente pensaría; es esa diferencia la que nos da riqueza” - Nore Feliciano, cantautora

“Tregua digna” es una letra de Nore ideada desde un conflicto en una relación de pareja, pero visualmente se presenta como una historia de cierre e inicio de un camino profesional impensado. “Quisimos salirnos del libreto esperado para ilustrar esta historia más desde un setting de victoria personal; una persona que está siguiendo una carrera que no le llena y está soñando despierta con emprender otro camino y decide, impulsada en un conflicto en ese espacio, darle rienda suelta a su sueño”, detalló la cantautora. El video fue dirigido por David Norris.

Este tema, como todo el repertorio propio de la banda, sonará este sábado, desde las 8:30 pm, en el Moneró Café Teatro en el Centro de Bellas Artes en Caguas, en una presentación única. Los boletos están a la venta en PrTicket.