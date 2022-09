La veterana intérprete salsera La India estrenó ayer su sencillo titulado “Nubes negras”, una colaboración junto a la cantante colombiana Goyo.

La cantautora puertorriqueña sorprende con una salsa urbana, donde abre el tema con su destacado ritmo de salsa mientras canta: “Las nubes negras se fueron de mí, el sol salió ahora puedo vivir, lo siento amor, en mi corazón, son sombras, las nubes negras se van de aquí…Yo creí en tu amor y te di tanto…yo me enredé entre tanto y tú me pagaste con mentiras…tú me cambiaste la sonrisa por el llanto, pero hoy me levanto y pude ver la luz del día…”

PUBLICIDAD

Este poderoso tema habla sobre el empoderamiento de la mujer al decidir que ya no quiere continuar con una relación donde es maltratada física y emocionalmente por su pareja, y el poder de tomar la decisión de dejar ese amor atrás y decidir ser feliz.

Ambas artistas son ganadoras de premios Grammy latino, mientras que la producción estuvo a cargo del peruano Tony Succar, también ganador de un premio Grammy latino y nominado a dos premios Grammy.

“Nubes Negras” es el primer sencillo de La India desde su éxito junto a Victor Manuelle en “Victimas las dos” (mayo 2021) el cual ocupó la posición #1 en las listas Tropicales de Billboard convirtiéndose en la artista con mayor cantidad (11) de éxitos #1.