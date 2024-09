Una de las aplicaciones de navegación más utilizadas es Google Maps, que les permite a sus usuarios buscar una dirección específica, encontrar las mejores rutas para dirigirse hacia un lugar y utilizar el GPS por voz que le dicta las indicaciones que debe seguir para llegar a un sitio.

Al dar clic en “iniciar” para dirigirse a un sitio específico, podrá escuchar una voz que le indica sobre las alertas del tráfico, los lugares en los que debe girar, los carriles a utilizar y mejores rutas para llegar a su destino. A dichos sonidos les da vida la española Nikki García.

PUBLICIDAD

La mujer no solo se destaca por ser la voz de Google Maps, sino que también por su profesión como actriz de doblaje, puesto que ha interpretado a la princesa Jasmine de “Aladdin” y el personaje animado Samus Aran de “Metroid Dread”, entre otros.

Un nuevo reto

Aunque muchos la reconocen por dar indicaciones en Google, Nikki García anunció en sus redes sociales que ahora está enfocada en un nuevo proyecto, puesto que se lanzó como cantante y comenzará su carrera en la industria.

“Hoy han pasado dos cosas muy importantes para mí: la primera es que he sacado mi primer ‘single’ en castellano; la segunda es que hoy mismo, el mismo día, he dejado de ser la voz de Google Maps. Es claramente el fin de una era y el comienzo de la siguiente”, expresó la mujer.

Continuó haciéndole una invitación a sus seguidores para que la apoyen: “El ‘single’ que he sacado se llama ‘La mejor actriz’. Yo soy Nikki, soy actriz, no soy la mejor, pero ‘La mejor actriz’ no va de eso, me gustaría que lo escucharan y, si conectan con él, compártanlo”.

“Sobre todo, me gustaría que después de haberlos acompañado tantos años en el coche a tantos sitios, sean ustedes los que ahora me acompañen en esta nueva etapa. Espero que les guste”, dijo en medio de pequeñas risas.

Su sencillo fue lanzado el 12 de septiembre y trata sobre la superación personal y la manera en la que una persona aparenta estar feliz, cuando en realidad no se siente de esa manera, lo cual es acompañado con imágenes sobre su infancia y adolescencia.

Pese a que algunos la conocen por los vídeos graciosos que solía publicar realizando la voz de Google Maps, en su cuenta personal se puede observar que su pasión por la música surgió desde hace muchos años, ya que comparte algunas canciones que sabe tocar en su guitarra.