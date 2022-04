Cada uno en su estilo representa fiesta, sabrosura y baile, y juntos, son una verdadera explosión de ritmo y alegría musical.

Aprovechando las libertades que permite en este tiempo la industria de la música, donde se han dejado atrás los límites entre casas discográficas y estrategias de manejo, dos instituciones del género tropical, Elvis Crespo y Lími-T21, vuelven a unirse en lo que proyectan será el tema que hará bailar el verano, “Tiburona”.

Es un tema sexy, jocoso, que armoniza perfectamente las personalidades musicales de los intérpretes, para quienes esta es la segunda oportunidad que tienen de colocar sus voces juntas en un tema. La primera vez fue con el sencillo “Like”, en el 2017, pero el huracán María afectó la promoción.

“‘Tiburona’ refleja un ánimo, un espíritu, un sabor, que sé que el público cuando vea el vídeo y escuche la canción, se va a contagiar y la he declarado la canción del verano y de cualquier época del año”, expresó Javier Ramírez, de Lími-T21, en videoconferencia ayer junto con Elvis Crespo y Elvin Torres.

Elvis Crespo se quedó con la sensación de “amor a primer oído” que le quedó con la grabación de “Like” y no dudó que “Tiburona” tomaría otra dimensión con la agrupación que describió siendo un adolescente, según él.

“Yo vi a Lími-T21 cuando yo tenía 17 años, cantando en el Club Caborrojeño de Guaynabo, cuando ellos eran los nenes grandes de Puerto Rico, y me enamoré de ese concepto”, recordó. “Definitivamente que me influenciaron en el movimiento musical de los grupos juveniles”.

Este nuevo sencillo es parte del repertorio de su álbum “Multitudes”, que ha sido su proyecto en el tiempo de pandemia.

La fraternidad entre Elvis Crespo y los integrantes de Lími-T21, que incluye a Ángel Ramiro Matos, no es cosa de ahora. Desde que Elvis Crespo pertenecía a Grupomanía, compartían amistosamente en las tarimas, no obstante, para entonces no eran tan comunes las colaboraciones como en la actualidad, logro que se le atribuye al género urbano, que ha sabido elevar su música uniendo los estilos y letras que persiguen sus talentos.

“Era bien difícil, porque las casas disqueras era un negocio para ellos, y con todo y eso, dentro de las casas disqueras, hacían colaboraciones entre sus artistas. Creo que hoy en día la música urbana tuvo la dicha de que, como ellos mismos fueron quienes manejadorn sus carreras desde el principio, tuvieron que inventar caminos, porque ellos tuvieron que inventar cosas que ni estaban establecidas y las establecieron para su género, y creo que nosotros esa enseñanza tenemos que aprenderla. Y lo estamos haciendo creo que en el momento indicado”, apuntó Javier. “Creo que este junte de Elvis Crespo y Lími-T21 marca algo positivo para la música tropical”, subrayó.

Elvin, por su parte, enfatizó en lo importante que es para ellos, como grupo, continuar divirtiéndose con lo que hacen desde la década de 1990.

“Ahora que tenemos más poder en nuestras carreras, los hemos aprovechado de verdad y pensamos desde chamaquitos que la música es pa’ compartir, no pa’ competir y hacemos mucho más compartiendo y aprendiendo, como nosotros hemos apremdido de Elvis con esta canción, como hemos aprendido de Nesty cuando hacemos música con él, como aprendimos de Álex Killer cuando hicimos música con él, o sea, es algo que nos divierte, aprender”, dijo.

Esta combinación se presentará este sábado en el Mango’s Tropical Café, en Orlando, Florida, show que pudiera marcar el ritmo para que este junte continúe evolucionando

¿Habrá una gira en común?

“Vamos a vivir día a día, pero sé que esto va a trascender”, anticipó Javier.

Elvis Crespo, mientras tanto, continúa con la promoción de “Multitudes” y prepara su primer álbum de música para la Navidad.

Lími-T21 está a punto de reiniciar la temporada alta de presentaciones privadas con las fiestas de clases graduandas o senior proms.