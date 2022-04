Madrid. - Tras muchos años dedicado a la música, Nicky Jam sigue colando sus temas en las listas de éxitos, y eso es lo que pretende ahora con su nuevo sencillo “Ojos rojos”, una canción de reguetón melódico que clama contra el amor tóxico, algo que llama la atención, ya que las letras de estas canciones “suelen indicar lo contrario”.

“Hay música para todo, sí que hay líricas machistas y pesadas, pero es lo que te digo, hay de todo un poco. La música que nosotros hacemos es la mejor porque no tenemos filtro y por eso tienen el éxito que tienen, el reguetón no tiene que seguir ningún tipo de patrón y por eso es música de arte para escuchar, disfrutar y pasarla bien”, indica a EFE el cantante.

El cantante de 41 años es uno de los máximos exponentes del reguetón puertorriqueño. Nacido en Massachusets (Estados Unidos), de padre puertorriqueño y madre dominicana, Nick Rivera -su nombre real- abrió el camino del género hoy tan popular en la época de artistas como Daddy Yankee, Don Omar e Ivy Queen, con éxitos como “Travesuras” (2014), “Voy a beber” (2014) o “Hasta el amanecer” (2017).

Variedad de estilos

En “Ojos rojos” -producido por The Panda Bear Show & Willy Rodríguez- Nicky le canta a una chica que atraviesa un mal momento en su relación, que le hace llorar constantemente, por lo que termina con los ojos rojos. En el vídeo, rodado en Madrid, el artista aparece en una mansión cantándole a la mujer que quiere y tratando de convencerla de que deje esa mala relación que le atormenta.

“¿Por qué sigues con ese pendejo? Él no es tu dueño, que no te mande/ “¿Por cuánto tiempo más a ese cabrón lo vas a aguantar?”, narra el artista, dando un mensaje más que importante. “Es un tema cotidiano, que habla de las relaciones tóxicas, que es algo que pasa mucho en el día a día en cualquier lado y más con las redes sociales”, apunta.

Esta canción es el adelanto de su próximo álbum, el séptimo de su carrera musical, que espera que vea la luz este año. Solo puede avanzar que tiene cuatro canciones ya hechas (cuando termine la gira por Estados Unidos hará el resto), pero tendrá un total de once o doce y cada una de ellas tendrá un estilo diferente.

“El álbum va a tener colores diferentes, no me gusta estancarme en una esquina y no salir de ahí, sino que haya una variedad. Habrá reguetón pesado, otro más ‘light’, otro similar a lo que hizo Rauw Alejandro con ‘Todo de ti’, o sea, tengo de todo, yo no me limito nunca cuando se trata de componer un álbum”, avanza.

Mientras tanto, el artista se prepara para una gira de conciertos que le llevará a recorrer distintas ciudades españolas entre julio y agosto.

Más que música

Sin embargo, el puertorriqueño no se limita a la industria musical. Este año ha inaugurado una pastelería en Miami, La Industria Bakery & Café, y prevé abrir otra en Colombia, está pendiente de estrenar una película con Kevin Hart y confiesa que le gustaría ser director de cine. Más que un cantante al uso, Nicky busca ser un empresario que hace reguetón.

Con experiencia dentro del audiovisual, no solo cuenta con un documental propio, “El ganador” (Netflix), también puso la voz al personaje de Butch en la reciente película de animación “Tom y Jerry”, tiene su propio programa de entrevistas, “The Rockstar Show”, que ya va por su segunda temporada y declara que tiene a medio escribir una película.

“Me gustaría dirigir un drama, ya sea real o en ficción, me gusta la acción y la comedia, pero me gusta mucho más el mundo del drama”, detalla, para luego confesar que “puestos a soñar”, le gustaría dirigir a Benicio del Toro, Daniel Day-Lewis o Denzel Washington.