Las canciones del popular conjunto español La Oreja de Van Gogh son la base para la cinta titulada “Puedes contar conmigo”, hoy en preproducción.

Fernando González Molina es el director y coguionista del filme, que contará una historia original articulada a través de los éxitos de la banda cuyos miembros participarán como productores ejecutivos.

A través de un comunicado, La Oreja de Van Gogh señaló que “ver que nuestras canciones van a cobrar una nueva vida en el cine es un sueño para nosotros”.

El grupo, al que se reincorporó hace unos meses su vocalista original, Amaia Montero, está realizando la gira “Tantas cosas que contar”.