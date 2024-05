TORONTO. La policía está investigando un tiroteo fuera de la mansión del rapero Drake en Toronto, que dejó a un guardia de seguridad gravemente herido.

Las autoridades no confirmaron si Drake estaba en casa en el momento del tiroteo, pero dijeron que su equipo está cooperando. El tiroteo se produjo en torno a las dos de la madrugada del martes en el acomodado barrio de Bridle Path, en Toronto.

El inspector de la Policía de Toronto, Paul Krawczyk, dijo que se había recuperado el vídeo del tiroteo y que el guardia que resultó herido sigue hospitalizado.

En las últimas semanas, Drake se ha involucrado en una disputa con Kendrick Lamar, y cada uno de los artistas ha lanzado canciones en las que ataca al otro. Krawczyk dijo que, aunque los investigadores estaban al tanto del hecho, era demasiado pronto para considerarlo como motivo de los hechos.

PUBLICIDAD

Drake, nacido Aubrey Drake Graham, es uno de los artistas con más ventas de la era moderna. Comenzó su carrera como actor infantil en el popular programa para adolescentes “Degrassi: The Next Generation”, antes de poner su mira en la música, dejando caer algunos de los álbumes más influyentes de cualquier género en la década de 2010: “Take Care”, “Nothing Was the Same” y “Views”, entre otros. Ha publicado 13 números 1 a lo largo de su carrera, entre ellos “God’s Plan”, “Work” con Rihanna y “One Dance” con WizKid y Kyla.

El intérprete de “Hotline Bling” fue nombrado por Spotify el artista con más reproducciones en streaming de la década, ha ganado cinco premios Grammy y a menudo se le atribuye el mérito de marcar el comienzo de la era de la música electrónica.