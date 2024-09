Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, respondió a quienes dicen que cobra por participar en eventos religiosos. En entrevista con el “stand-up comedian” Keropi Sánchez, la primera que ofrece desde que se convirtió al cristianismo, el exponente urbano exteriorizó su descontento ante las afirmaciones.

El también compositor y productor discográfico aclaró que desconoce cómo surgieron estos rumores y cómo algunas personas pueden prestarse para difundir información falsa.

Ayala Rodríguez agregó que su participación en eventos religiosos siempre es de manera voluntaria, con el único propósito de compartir su fe y apoyo a las causas que considera importantes.

“No entiendo cómo hay gente que se presta para este tipo de cosas. Mi intención siempre ha sido ayudar y compartir lo que puedo, no lucrar con mi participación en eventos religiosos”, aseguró.

El cantante urbano añadió que estos rumores han afectado su imagen y el impacto positivo que busca generar con sus acciones. Aclaró que no ha recibido compensación económica por sus apariciones en eventos religiosos y que cualquier insinuación, es completamente falsa.

Su experiencia con Yiye Ávila

Daddy Yankee, de igual manera, contó una experiencia “inolvidable” que vivió con el evangelista Yiye Ávila. Esta vivencia, dijo, marcó su vida para siempre.

“Yo tuve un encuentro, me atrevo a decir que, con el predicador más influyente de habla hispana de todos los tiempos, estando apartado. Su nombre es Yiye Ávila. Cuando yo veo a Yiye en un aeropuerto y quiero echar un pique porque yo soy apartado, ¿entiendes? Yo estoy viendo a Yiye y yo digo, ‘diantre, Yiye me va a dar un limazo. Cuando me presentan a Yiye, Yiye me da un abrazo, Yiye Ávila y me dice: ‘Nunca te olvides, no es la música, es la letra. Dios te bendiga mucho’”, contó.