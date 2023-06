Como cantante del género pop latino, el boricua Luis Figueroa, estuvo haciendo ruido en distintos escenarios musicales por los pasados años. Y todo apuntaba que iba por buen camino, tanto como intérprete como compositor, pero algo en su yo interno como que no le complacía.

“La salsa, mano. Ese es el género que me llega al alma, que me llama la atención, que me llena. Y es ahí donde me quiero destacar, es lo que me gusta y siento que es lo que tengo que hacer. Pienso que hay una muy buena oportunidad para un artista como yo en este género”, dijo sin pensarlo dos veces, a preguntas de por qué se adentra de lleno desde el pasado año en el ambiente salsero.

Figueroa tiene 33 años. Nació y se crió en Filadelfia, Pensilvania, de padres boricuas. Su madre es de Aibonito y su padre de Salinas. Ambos se conocieron en Filadelfia, se casaron y se establecieron en dicha ciudad, en donde criaron a su familia, pero nunca dejaron de visitar la Isla con sus hijos.

“De hecho, hubo un par de años que vivimos en Aibonito, en Asomante (Sector Las Abejas), cuando mis padres tuvieron que venir momentáneamente tras un problema con nuestra casa en Filadelfia. Además yo cada verano venía a visitar a mis abuelos, jugaba con mis primos, conozco el río, el campo, y hasta estuve un tiempo en una escuelita elemental en Aibonito. Soy un boricua de corazón, nacido en Filadelfia, pero soy de Aibonito. Esas son mis raíces”, dijo Figueroa, quien habla un español perfecto y sin el más mínimo acento, a pesar de vivir más de 25 años en Estados Unidos.

“La gente me dice eso. Mis amigos me lo señalan, ese marcado acento boricua que tengo. Mi mamá fue importante en eso”, sostuvo.

Desde niño Figueroa supo que quería ser cantante o músico. Su familia siempre lo apoyó en esta dirección. De hecho, participó en concursos como Star Search en Estados Unidos, en “Sábado Gigante” con Don Francisco, en “American Idol” (Sexta Edición), y hasta fue parte de un proyecto en Puerto Rico de jovencitos cantantes de música típica y trovadores con Haciendo Punto en Otro Son.

Su padre fue percusionista en varias orquestas en Filadelfia y tocó muchos años con la Combinación Latina, y de la mano de su madre, como promotora y representante, Luis grabó un disco de salsa con temas compuestos por él, siendo un adolescente.

“No tuvimos suerte, por decirlo así. No se abrieron puertas. Un ambiente difícil en donde los cantantes veteranos, más bien me veían como un rival de turno. -’Ahhh, cuidado, que ese nene te puede comer los bombones’- Esa actitud fue la que enfrenté y con lo que se topó mi mamá como productora cuando quise hacer carrera como salsero. Y me desilusioné, se frustré y cambié de rumbo musicalmente. Apunté al pop latino, al bolero, la balada, etc…”, recordó Figueroa, quien tras graduarse de escuela superior estudió música en Berklee College of Music en Boston (2007) y desde el 2008 comenzó a grabar ‘covers’ de canciones de famosos cantantes y a subirlos en la plataforma de YouTube.

Eso le abrió puertas y en el 2014, tras grabar el famoso tema de Marc Anthony, Flor Pálida, al siguiente año el propio Marc lo invitó a cantar el tema en un dúo (2015), por el que Figueroa fue premiado en Premios Juventud y además la cantó junto al afamado artista en la cadena Univisión. Con Marc Anthony también firmó para la compañía del salsero, Magnus Media, como cantante. Su primer sencillo fue “Hopeless” (2017).

De ahí en adelante su carrera se disparó. Hizo de corista en tres giras internacionales con el bachatero dominicano-boricua Romeo Santos, en 2019 para Sony Music Latin grabó el sencillo “La especialista”, en el 2020 grabó el tema Te Deseo y en el 2021 grabó el tema salsero “Hasta el sol de hoy”, que hiciera famoso su tío Anthony Colón en 1993 con la orquesta de Edgar Joel. Figueroa grabó dos versiones de este tema, ambos sonaron muy bien a nivel radial, tanto en salsa como en acústico, ésto como parte de su primer álbum “Canciones el alma” (2021). Otros temas que sonaron fueron “Tú con él”, “Qué hay de malo”, “Historia de un amor” y “Si tú me dices ven”.

“Jerry Rivera es mi referente en la música salsera. Soy su fan. He tenido la gran suerte de que Marc Anthony me apadrinó y me ha aconsejado. Pero, por medio de mis padres y mis tíos, yo siempre pude escuchar a salseros de la mata y salseros de otras generación como Domingo Quiñones, Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, Frankie Ruiz, y otros. Esa también es mi escuela”, apuntó Figueroa, quien ha participado en eventos con Marc Anthony como parte de las giras del famoso salsero y con El Gran Combo de Puerto Rico.

Desde mayo del 2022, Figueroa, dos veces nominado al Latin Grammy por su trabajo musical, se ha dedicado de lleno al género de la salsa, con toque urbano, en donde se siente como pez en el agua. En esa fecha el pasado año lanzó su primer álbum como salsero a tiempo completo, titulado “Luis Figueroa”, que incluyó temas como “Vienes” y “Todavía te espero”, que fueron de impacto en la radio local y en América Latina. Su trabajo fue elogiado por revistas especializadas en música tropical latina.

En diciembre del 2022 grabó el sencillo “La clave”, que sonó fuerte en el periodo navideño en Puerto Rico y en ciudades de habla hispana en Estados Unidos.

“Me decidí de lleno a cantar salsa. La pueden llamar urbana, como sea, como quieran, en realidad esa evolución se ha dado en el género. Hay mucho toque urbano. Pero soy un tanto atrevido con este concepto. Pocos soneos y canciones más cortas en la grabación, aunque en público, en vivo, obviamente se extiende más. La gente vive a prisa, de forma vertiginosa. A veces no tienen mucho tiempo para enganchar con un tema largo. A eso apostamos”, indicó.

En mayo de este año, Figueroa volvió a la carga con segundo álbum salsero, titulado, “Voy a ti”, que incluye cinco temas de su autoría y que ya suena en la radio local, con el tema “La Luz”. Los demás temas son “Vuelve”, “Por tu amor”, “Bandido” y “A escondidas”.

Como compositor, uno de sus grandes éxitos es el tema “Por perro” (2019), para el cantante urbano colombiano, Sebastián Yatra. Este tema ha acumulado más de 600 millones de ‘views’ en la plataforma de YouTube.

Figueroa vivió meses atrás (abril) lo que él llama la gran experiencia de su vida como joven salsero. “Cantar junto a grandes maestros en el Día Nacional de la Salsa. Compartir con Ismael Miranda, Maelo Ruiz, India, Yolanda Rivera y muchos veteranos famosos. Tener a ese público ahí en frente, salseros de corazón. Yo soñaba con eso, con ese día y se me dio”, dijo el salsero, quien ya cantó en vivo en un concierto especial a finales de mayo pasado en la Placita de Santurce.

“Otra gran experiencia. Pude cantar los temas de mi nuevo disco. En vivo la vibra es muy distinta. El público salsero de Puerto Rico es muy exigente. Sigo poco a poco pasando esta gran prueba. Pero quiero cantar ante ellos, exponerme. Hacer fiestas patronales, darme a conocer, que sepan que estoy en esta vuelta, que soy un chamaco boricua que busco abrirme paso en este género que me gusta, es mi pasión, que puedo abrir puertas para otros jóvenes. En eso estoy en estos días. Cantando en donde me llamen”, dijo Figueroa, quien el pasado fin de semana cantó en las fiestas patronales de Isabela.