Con mucha pompiaera y ganas de celebrar su arte en cada rincón de Puerto Rico, la orquesta La Sociedad comenzó el 2024 por todo lo alto poniéndole sabor al despecho con “Culpable”, tema que le dará al público una probadita de lo que se avecina este año.

El productor Galdy Santiago se une al cantante Fabián Torres en este sencillo basado en una experiencia verídica que experimentó uno de los compositores de la agrupación de salsa pop-urbana, donde combinan los conocidos ritmos tropicales que distinguen a la Isla del Encanto, los sonidos del género urbano que han conquistado el mundo, con una letra que obliga al oyente a poner oído en tierra sobre los retos del amor.

Y el público salsero que viste las Fiestas de la Calle San Sebastián 2024 podrá bailar como trompo con el número en el conciertazo que realizarán este sábado, 21 de enero, a las 3:00 de la tarde, desde la Plaza de Armas del Viejo San Juan. Allí se presentarán con La Sociedad, proyecto con el que el conjunto visita lugares icónicos de Puerto Rico y realizan espectáculos en vivo junto a artistas del pueblo en que se presentan. Hasta el momento, el grupo se ha presentado en los pueblos de San Juan, Ponce, Barranquitas, Peñuelas, Ciales y, próximamente, el municipio de Isabela.

“Nos sentimos superbendecidos, es como una premiación. Nos hemos chavao durante seis años y hemos podido llegar aquí por tercer año consecutivo, y estamos bien contentos que estaremos ahí. Y si quiere ver y escuchar algo diferente, pero con un género que nos apasiona y nos identifica, que es la salsa, pasen por ahí”, expresó Torres sobre el show que presentarán en la SanSe 2024, donde representarán a la nueva generación de la salsa con un repertorio de temas originales y “covers” de éxitos del ayer.

Santiago exhortó al público a celebrar la cultura boricua por todo lo alto y gozar con su salsa sabrosa. “Sabemos que la gente se lo va a disfrutar, tenemos presión de hacerlo bien desde que nos llamaron para participar de este evento, pero es una presión buena que nos ayuda a crecer. Sé que cuando terminemos, podremos mirar hacia atrás y decir que lo logramos, que nuestro trabajo está dando frutos”, expresó.

Galdy Santiago y Fabián Torres siguen firmes en llevar La Sociedad a distintos puntos icónicos de Puerto Rico en este año nuevo. ( Alexis Cedeño Laboy )

Regresando al tema, el percusionista expuso que con el mismo buscan mantenerse con oído en tierra con las tendencias musicales del momento.

“Somos jóvenes y estamos bastante actualizados con lo que está pasando y los sonidos refrescantes, los temas que están sonando en la radio y no es que queremos parecernos a ellos, pero tratamos de estar siempre lo más frescos, que la gente nos identifique, pero no estar distante de lo que la gente oye hoy. Por eso es que tratamos de mantenernos haciendo un sonido agresivo, pero que no pierda esa esencia de lo que somos nosotros, que somos salseros”, dijo del tema, que también combina una chispa del “dembow” del reguetón con el “swing” de la música popular moderna.

Torres destacó que al igual que el sonido, la letra de “Culpable” busca tomar una temática familiar en la música y añadirle modernidad por medio de la voz y, quizás, hasta la postura.

“ ‘Culpable’ es una canción de despecho con la que la gente se va a sentir identificada porque, en algún caso, hemos vivido eso, un problema en una relación donde uno se echa la culpa al otro, pero aquí el protagonista reconoce que la culpa es compartida y que nos ganó el orgullo”, expresó el intérprete, que se dio a conocer en la Isla cuando salió victorioso en el reality show “Objetivo Fama: La Despedida”, a finales de 2008.

“Tratamos de que la gente se identifique con la letra, que tanto los jóvenes como los adultos se puedan identificar”, apuntaló.

Santiago expuso a este medio que “Culpable” es también un adelanto a la dirección artística que buscan formular para su segundo álbum, que se encuentra bajo desarrollo y con el que buscan seguir trazando su camino en la industria musical.

Galdy Santiago y Fabián Torres se encuentran ocupados trabajando su próximo proyecto discográfico, que saldrá este 2024. ( Alexis Cedeño Laboy )

“Hacemos recorridos musicales con otros colegas que han traído gloria a su pueblo y Puerto Rico, vamos a lugares especiales y buscamos esa forma de empaparnos, desde la parte musical, con la historia de esos municipios para que nos impacte y nos ayude a formarnos desde el estudio”, expuso el director de la orquesta.