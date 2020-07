Temprano en su adolescencia, Alana del Mar Gómez González descubrió que le era más fácil escribir que verbalizar sus emociones. ”Tenía muchos problemas comunicando mis sentimientos y a través de la música se me hacía sumamente fácil”, dijo.

“Ha sido una terapia para mí, comunicar los sentimientos y lo que quiero decir, a través de la música”.

Comenzó a componer canciones dentro de un ambiente familiar donde siempre se habla a partir del arte. Su papá es el productor y director musical, conocido artísticamente como “El Profesor Gómez” (Tommy Torres, Ednita Nazario, Pedro Capó, Luis Fonsi y Wisin & Yandel), y su madre, Luz Eileen González Meléndez, es maestra de teatro, así que las bellas artes son naturales en ella.

PUBLICIDAD

Tan así que no identifica un momento que le haya definido el rumbo hacia la música.

“Algo bien interesante es que para mí nunca fue una pregunta“, expuso la joven de 18 años. “Siempre hacía música, siempre canté, siempre me interesaban las bellas artes. Nunca tuve que elegir entre la música y otra cosa y nunca fue ni siquiera una duda para mí si quería hacer música o no”.

Lalah es el nombre que la representa en su presentación oficial en el ámbito musical, y Don´t go es el tema que la acompaña en este lanzamiento, una letra propia que comenzó a escribir a los 13 años y lo terminó un después, cuando enfrentó la pérdida de un amigo.

“Fue un proceso bien difícil, estábamos en la escuela juntos, se sentaba detrás de mí en todos los salones, me molestaba y este proceso luego de que él se fue (difícil), por lo menos para mi salón, y esta canción significa muchísimo porque me hace recordar la amistad tan bonita que teníamos y siento que sigue vivo en mi música. Se me merece que le hubiera dedicado el primer sencillo a él”, compartió.

Entendió que el tema podía acompañar también a quienes en este momento histórico están perdiendo a seres queridos víctimas del COVID-19.

Don’t go tiene una versión en vídeo, con un tratamiento visual vintage, dirigido por Gabo Ramos, y la participación especial de Luis Raúl Santiago.

Apadrinada por Tommy Torres y Ednita Nazario, quienes, según contó, velan por cada nuevo paso en su naciente carrera, Lalah persigue un estilo de música de fusión dentro del pop urbano, con una notable presencia rítmica puertorriqueña.

PUBLICIDAD

“Soy bien defensora de los derechos humanos, y me gusta mucho escribir sobre el feminismo, me gusta mucho tocar temas del amor. Siento que todo artista tiene por lo menos mil canciones de amor, o desamor, pero todo lo que a mí me haya afectado personalmente, lo sé transformar en una canción”, puntualizó.