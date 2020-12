La joven cantautora Lalah, que en menos de un año ha logrado lo que a muchos artistas les toma mucho tiempo, presenta como nuevo sencillo el tema Mi islita bella. La canción de su autoría refleja los sentimientos que viven los puertorriqueños cuando abandonan su terruño, sobre todo en la época navideña.

El sencillo es la historia de todo aquel que ha tenido que abandonar su patria para iniciar una nueva vida fuera de esta, pero manteniéndola siempre en su corazón. Mi islita bella refleja a todo ese puertorriqueño que ha tenido que dejar la isla por necesidad, pero que nunca deja de extrañarla y anhela que llegue el día en el que pueda regresar a ella. El sencillo llegará acompañado de un video musical que se está grabando entre Puerto Rico y Nueva York, y que está pautado a ser estrenado a principios de diciembre.

“En el 2019 viví en Nueva York durante cinco meses, tal vez no fue mucho tiempo, pero fue suficiente para darme cuenta que el calorcito de mi isla es inigualable. El 19 de diciembre, mismo día que me tocaba regresar a Puerto Rico, sentí un desespero que nunca había sentido antes. No sé si fue la nieve, o si fue lo sola que me sentía, pero terminé escribiendo esta canción. Al llegar a Puerto Rico, la canté en una fiesta de Navidad, y al ver los rostros de varias personas que mientras me escuchaban lloraban al sentirse identificados, me di cuenta que ser boricua es una bendición”, comentó Lalah mediante comunicado de prensa.

Recientemente la joven sintió la necesidad de alzar su voz en contra del maltrato a la mujer, tomando su ukulele y de forma orgánica y frente a la cámara de su celular, se grabó interpretando un pedacito de una canción que había comenzado a escribir. El tema Aquí vamo’ nace como protesta y preocupación por la alta incidencia de violencia de género, particularmente en Puerto Rico.

La grabación fue publicada en la red social TIK TOK de Lalah y en poco tiempo el post alcanzó más de 7 millones de reproducciones en la red social, y más de 300,000 personas han usado el track para generar videos relacionados al tema. Adicional a esto, en YouTube se han generado también videos con el tema alcanzando más de un millón de reproducciones. A petición del público Lalah entró al estudio para terminar el tema, y grabar el video que ya está disponible en todas sus plataformas digitales.

Otro de los grandes aciertos para la artista este año fue su participación en la composición y voz del tema de la serie original Bravas, cuya producción ejecutiva estuvo a cargo de Rafael Pina, Natti Natasha y Wisin. El tema Tough Girl, le ha permitido continuar abriéndose camino fuera de la Isla. Bravas es la nueva serie dramática inspirada en la música urbana latina que sigue a tres amigas, Mila, Roja y Ashley. Estas están tratando de encontrar su lugar en el mundo, aprendiendo que para superar su pasado, y dar paso a su futuro, necesitarán unir sus voces cueste lo que cueste. Ambientada en las vibrantes calles de Puerto Rico, y presentando leyendas de la música latina, y nuevas estrellas en ascenso, esta innovadora serie también cuenta con una banda sonora original.

Con el sencillo anterior La talla, Lalah comenzó a ver los resultados de su arduo trabajo. Este tema refleja la esencia de la artista, mostrando su lado refrescante. La canción es una divertida y musicalmente variada, con un concepto urbano que fusiona el R&B y soul, y refrescante para el oído del público joven latino. Con solo varios meses desde su estreno, el video ya ha alcanzado casi medio millón de reproducciones, mostrando así que el público ha recibido bien la propuesta de la novel cantante.

Todo el material de Lalah está disponible en todas sus redes y plataformas digitales.