El salsero Lalo Rodríguez se mantiene activo en los escenarios locales e internacionales con el repertorio que lo acompaña desde los inicios de su carrera de 45 años. Pero esa ausencia de nuevas canciones está por terminar.

Rodríguez, de 61 años, presentará prontamente un repertorio de 11 temas, nueve compuestos por él, mayormente en una tónica social, aunque no dejó fuera un bolero.

Contó ayer que su tema insigne, Devórame otra vez, cumple 31 años, y él no graba un disco hace 26. Tiene la suerte que aún muchas de sus canciones viejas resultan una novedad en algunos mercados porque, según detalló, no tuvieron suficiente difusión.

“Es un repertorio de canciones que eran verdaderamente bien buenas, pero como salieron en el tiempo en que empezaron mis problemas personales, las compañías no los promocionaron, y se quedaron ahí, en el baúl de los recuerdos”.

Del repertorio por estrenar, destacó un tema dedicado a los policías. Lo compuso conmovido por hechos de muertes violentas de agentes de la Policía local que ha conocido a través de los medios de comunicación. La canción comenzó a rondarlo hace 13 años tras el asesinato de un policía y la triste escena de los familiares.

“Lo que vi lo describo siempre como que sentí unos gritos desgarradores que se me metieron (en la piel)”, relató. “Tú no matas una placa, tú no matas un uniforme, tú matas a un padre, un hermano, un hijo, un abuelo, un buen hijo de la patria”.

Dijo que no lo grabó antes porque “en aquel momento no me sentía digno para entrar en eso”.

Ahora el intérprete de Máximo Chamorro y Tristeza encantada está en paz consigo mismo después de una etapa tumultuosa, que incluyó una acusación de violencia doméstica.

“Estoy mucho más libre de culpas que en aquel tiempo. En aquel tiempo sentía hasta vergüenza, que inclusive la trataba de esconder bebiendo, pero en estos tiempos de ahora, aún cuando estoy pasando por un periodo bien triste, de haber perdido a mi mamá hace dos años, y ahora con papi (hace cuatro meses), estoy mucho más tranquilo conmigo mismo”, reconoció.

La nostalgia por sus padres lo está impulsando aregresar a establecer residencia en Puerto Rico, después de 25 años residencia en el estado de Florida, y así también librarse un poco de los viajes. “Al estar aquí constantemente puedo bajar el precio aquí y voy a trabajar más. Así me evito tener que estar saliendo para afuera”.

Rodríguez es parte del amplio programa musical de la edición platino del Día Nacional de la Zalsa, el domingo, 8 de marzo, en el estadio Hiram Bithorn.

Esta vez, la cumbre salsera se le dedicará al maestro Papo Lucca, lo que es otra razón para él estar presente, porque “la orquesta mía preferida ha sido la Sonora Ponceña”.

“Cuando mi esposa y yo éramos novios sucedía un fenómeno, que estábamos bien toda la semana y el viernes yo me enojaba. Entonces ella venía y llamaba a Pedro Arroyo (fenecido locutor, fundador del evento): ‘mira, dónde está tocando la Sonora este fin de semana para saber dónde va a estar el novio mío’ ”, recordó.

El 37 Día Nacional de la Zalsa también reconocerá la trayectoria de Tony Vega, Ray de la Paz y Néstor Rodríguez (Néstor Galán) “El Búho Loco”.