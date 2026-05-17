El fallecimiento del reconocido intérprete Sammy Marrero ha dejado un profundo pesar en diversas figuras del entretenimiento y la política de Puerto Rico, quienes resaltaron el legado del artista. El también sonero y trovador, que por décadas fue cantante de la Orquesta La Selecta, del músico Raphy Leavitt, tenía 84 años.

El cantante Willito Otero compartió un carrusel de imágenes posando con el legendario vocalista. Además, expuso su admiración desde su niñez. “Hoy se fue una Voz que representa el sentimiento de Jíbaro que fue a las Salsa y estableció una nueva manera de expresión cantarina”, escribió en su cuenta de Instagram. “Sammy fue desde siempre una inspiración y un apoyo incondicional desde que comencé en la trova cuando niño”, manifestó. “Mis condolencias para toda su familia, sus compañeros de La Selecta y sus Fanáticos a través del mundo. Su Legado vivirá para siempre”.

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La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, manifestó sus condolencias mediante una publicación en sus redes. “Lamento profundamente el fallecimiento de Sammy Marrero, una de las voces emblemáticas de nuestra música puertorriqueña. Su talento como sonero y trovador dejó una huella en generaciones y en nuestra cultura”, expresó sobre la voz de inolvidables como “El buen pastor”, “Siempre alegre”, “Como el moriviví” y “Payaso”. “En nombre del pueblo de Puerto Rico, extiendo mis condolencias a su familia, amigos y a todos sus seguidores en este difícil momento. Que encuentren consuelo en el gran legado musical y humano que nos deja para siempre. Descansa en paz, Sammy Marrero”, agregó.

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García, publicó un emotivo mensaje en las redes sociales sobre quien fuera su compueblano. “Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento del querido cantante Coameño Sammy Marrero González , voz extraordinaria de la música y orgullo de nuestro pueblo junto a La Selecta”, manifestó. “Su talento, carisma y legado musical permanecerán por siempre en el corazón de nuestra gente y de todos los amantes de la salsa. Sammy llevó el nombre de Coamo con orgullo dentro y fuera de Puerto Rico, dejando una huella imborrable en nuestra cultura y en varias generaciones que disfrutaron de su música”, elogió. “A nombre de todos los Coameños, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros músicos. Que Dios les conceda fortaleza y paz en este difícil momento. Descansa en paz, Sammy Marrero. Tu voz y tu legado vivirán para siempre”, concluyó en su publicación.

La representante Lourdes Ramos se sumó a las figuras que lamentan la partida del astro de la música tropical. “Cada vocalización e interpretación suya, llevaba de inmediato el sello del éxito. Sammy era de esos salseros, que le imprimía pasión a cada lírica y transmitía esa energía vibrante que invitaba a saborear el ritmo, desde los primeros acordes de su potente voz”, describió la legisladora mediante declaraciones escritas. “Todos lo veíamos como alguien de la familia. Bueno, sano, risueño y con ese encanto de su afable personalidad. El éxito nunca envaneció su orgullo, siendo un hombre humilde y amigable”, indicó. “Perdimos a un gran cantante y artista, que inmortalizó innumerables composiciones con el timbre de una voz, que ahora resuena desde la eternidad”, agregó.