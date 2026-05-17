El legendario cantante puertorriqueño Sammy Marrero falleció este domingo a los 84 años, según confirmó su hija, Jennissa Marrero, a través de una publicación en Facebook.

Por el momento, no se han ofrecido detalles sobre la causa de muerte del intérprete de temas inolvidables como “La cuna blanca”,“Jíbaro soy”, “Payaso”, “El buen pastor” y “Café colao”, entre muchos otros.

En su mensaje, Jennissa Marrero destacó la dimensión humana y artística de su padre. “Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida”, expresó.

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La familia agradeció además las muestras de apoyo recibidas. “Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi”, añadió.

La familia informó que más adelante ofrecerá detalles sobre las exequias fúnebres.

Su trayectoria

Samuel Marrero González, mejor conocido por Sammy Marrero, nació en el barrio El Cerro del municipio de Coamo, el 16 de febrero de 1942, pero se crió en Bayamón, según su biografía en el portal de la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Creció escuchando la música típica puertorriqueña. De niño ganó el primer lugar en un programa de aficionados y también participó junto a “Chuito, el de Bayamón” y el Trío Cialeño en el programa radial “La hora del volante”.

Más adelante, perteneció al Trío Los Tempest, al Conjunto Los Muchos de don Jesús “Chu” Fontánez, a la agrupación de Andrés, Aníbal y Coco y en la orquesta de Osvaldo Valentín, entre otras.

Hasta esta etapa en su trayectoria musical, Sammy no había participado en grabaciones musicales a nivel comercial.

En 1970 recibe el acercamiento de Raphy Leavitt para ser en cantante principal de la Orquesta La Selecta, dónde militó por 44 años e impartió su identidad, ampliando los textos con sus inspiraciones y su dominio de la décima campesina.

“Cada canción tiene un porqué de ser”, compartió el intérprete a Primera Hora en una entrevista en el 2020 al trata de explicar por qué no podía elegir sus temas favoritos.

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“La canción que menos te imaginas, llega a una sección del pueblo, y esa sección de ese pueblo, cuando voy a cantar, viene y me pide, ‘Cántame esta canción Sammy’, y qué sucede, que yo tenía que sacar aparte para complacer a esa gente”, explicó.

Tras la inesperada muerte de Raphy en 2015, los ex músicos de La Selecta, Armando Haddock y Edgard Nevárez le organizaron su propia orquesta para continuar desempeñando el oficio de toda su vida: cantar.

Un pleito judicial en su contra, por derechos de autor de parte de la familia de Leavitt, no lo amilanó, por lo que en octubre de 2016 el tema “Si me caigo, me levanto” marcó su debut como solista.

La canción fue descrita como “una letra de esperanza, superación y motivación para un arreglo salsero bien afincado, escrita por René Romero Reyes, con unos compases reservados para unas décimas, que sirvieron de aliciente al Pueblo para posteriormente afrontar el trauma del huracán María”.