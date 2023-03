La cantante canadiense Celine Dion cumplió hoy 55 años de vida. La estrella de la música romántica, sin embargo, anunció en diciembre del año pasado que se retiraba de los escenarios tras ser diagnosticada con una extraña enfermedad.

A través de las redes sociales reveló que padece el Síndrome de la Persona Rígida (SPS, en inglés), el cual provoca que sus músculos se tensen sin control.

Esta condición va dejando a los pacientes como “estatuas humanas”, ya que va bloqueando progresivamente el cuerpo en posiciones rígidas, lo que impide que las personas hablen o caminen, y a pesar de que no existe una cura, Dion expresó en ese momento que está haciendo todo lo posible para recibir tratamientos y así minimizar los síntomas.

“Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades cuando camino y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera en que solía”, indicó.

A continuación, en el día de su cumpleaños, compartimos las 10 canciones más exitosas de su carrera.

10) “Aún existe amor”

9) “I’m Alive”

8) “The prayer”

7) “I hate you then i love you”

6) “Because you loved me”

5) ”Beauty and the beast”

4) “The Power of Love”

3) “All by myself”

2) “It’s All Coming Back To Me Now”

1) “My heart will go on”