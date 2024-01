La vida le dio un giro drástico a la entonces maestra preescolar Nicole Aguiar aquella vez que las madres de dos niñas a las que cuidaba y servía de tutora en su tiempo libre, la invitaron a que fuera la anfitriona del cumpleaños de ambas.

Era un mundo en cierta medida nuevo para Nicole, pero no estaba muy lejano de las cosas que hacía como maestra y cuidadora de menores de edad.

Graduada de bachillerato en Educación de nivel Preescolar en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Nicole combinaba su trabajo de maestra como profesora de baile y actuación, facetas en las que también se educó académicamente.

“Mi pasión por la educación y trabajar con niños siempre fue mi guía. Trabajé alrededor de 13 años como maestra en el nivel preescolar y también enseñaba baile. Todo eso fue parte de mi formación y lo que hace cerca de dos años dio paso a la creación de mi personaje infantil, ‘Chuliana’ “, dijo Aguiar, quien lleva alrededor de 15 años activa en el baile.

Y, en efecto, uno podría decir que Chuliana la ‘sacó’ del magisterio oficialmente, pero de forma indirecta sigue educando y enseñando a esa población preescolar a través de la actividades privadas y públicas en las que participa.

Chuliana es un personaje juvenil, con una vestimenta y voz muy particular, y que a través de canciones, bailes y cuentos hace pasar ratos alegres y divertidos a los niños, mientras también aprovecha para aportar semillitas educativas.

“Este personaje me surgió básicamente en tiempos de pandemia. Para matar ese aburrimiento me puse a escribir una canción y a darle forma bailable. Tengo que destacar que en mi familia cercana, mi papá y mi hermano, nos pasamos inventando frases y poniéndoles música y con esos nos pasábamos como retándonos en una especie de juego unos y otros. Eso me ha servido como base para componer canciones temáticas”, dijo.

Nicole, antes de darle vida a su personaje Chuliana, ya tenía experiencia en el mundo del entretenimiento infantil con el afamado grupo Atención Atención, en donde se destacó como bailarina. También fue bailarina para algunos artistas urbanos a nivel local e internacional, y ha trabajado en escenarios de musicales.

“Bueno, pues todas esas herramientos y oportunidades las tenía ahí. Lo de cantar es nuevo, y he ido aprendiendo. Pero, fue precisamente para el tiempo de la pandemia (2020) que comencé a pensar que podía darle vida a éste personaje. Y entonces, cuando estas mamás de las nenas me pidieron que hiciera la parte de entretenimiento para el cumpleaños, pues fue como una oportunidad de iniciar con el mismo. Me compré un equipo de sonido para la música, un micrófono y por ahí inicié este asunto. A los padres y a los nenes les gustó lo que hice y luego lo fui afinando”, sostuvo Aguiar.

Tras esos cumpleaños vinieron otros y otros tipos de actividades, pero nada de público masivo.

En una ocasión hace cerca de dos años, Aguiar tuvo la oportunidad de trabajar con el influencer Daniel El Travieso y esa actividad le abrió la mentalidad de que eso era lo que ella quería hacer: trabajar en actividades privadas, públicas y masivas, cantar y bailar con niños y niñas de edad preescolar, de la mano de Chuliana.

“Y trabajé mi primera canción con su video, titulada ‘¿Cómo estás?’, y además decidí que tenía que dedicarme a ser Chuliana a tiempo completo y buscar un equipo de trabajo para canalizar una agenda. Y en esas estoy hace cerca de un año y poquito más. Dejé el salón de clases por Chuliana. Tuve una gran oportunidad de participar y cantar como Chuliana una canción junto a Víctor Rivera (Atención Atención), quien ha sido un tremendo apoyo para mí. Eso fue tremenda experiencia. Y por ahí he seguido despegando”, señaló Aguiar, quien ya tiene registrado su personaje y su tipo de trabajo de forma oficial en las oficinas gubernamentales.

Chuliana hizo un debut en grande en enero del 2023, cuando participó en unas de las tarimas de las Fiestas de la Calle San Sebastián y fue un tremendo éxito. Además se presentó en Inflalandia un evento en el Distrito T-Mobile.

En diciembre Chuliana publicó en su canal de YouTube su segundo tema y video, titulado “5 sentidos”, canción y música de ella, y que fue dirigido por el músico Francis Santiago.