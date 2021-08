Sus orígenes como youtuber, su pasión por cantar, el interés por continuar con la actuación y, por supuesto, su felicidad por la relación amorosa con el exponente urbano Guaynaa, son solo algunos de los temas que la artista Lele Pons disfruta conversar.

No muestra reparos en compartir ningún aspecto sobre su vida. Todo lo contrario, siente que la acerca más al público que desde que se dio a conocer con sus videos de humor a través de la plataforma Vine, se ha mantenido atento a sus movimientos. Y también, para los nuevos admiradores que van descubriendo que su interés como intérprete en el género urbano, que comenzó de manera formal con temas como Celoso (2018) y Bloqueo (2019), no es una aspiración pasajera.

PUBLICIDAD

“Cantar es algo que siempre quise hacer, pero es muy difícil para alguien que viene de las redes sociales, que la gente te conoce como influencer, y la transición es un poco difícil porque cambiar la mente de muchos es complicado”, reveló la artista nacida en Venezuela y criada en Estados Unidos desde su niñez, quien se encuentra en Puerto Rico para promover el sencillo y video musical de Abajo y arriba, con la colaboración del exponente urbano puertorriqueño Juhn.

“Soy una de las primeras que trató de decir ‘yo no soy solamente esto, quiero hacer también otras cosas’”, sostuvo la también modelo, quien ha tenido papeles en proyectos fílmicos como Scooby Doo is Back (2017) y la serie de televisión Scream (2016), entre otros. Del tema en promoción, que estrena hoy, destacó la intención. “Es de disfrutar y bailar con tu pareja, pegaditos. Es un reguetón más lento. Es sexy, es sensual”, describió, y resaltó la química con Juhn.

“Lo conocí el día que hicimos el video y me encantó. Soy una persona que me encanta hablar y nos conocimos y hablamos de todo”, afirmó. A su vez, compartió la dinámica de “diversión, con una actitud más fashion”, que la muestra en las escenas que componen el videoclip.

No fue amor a primera vista

Su sonrisa se dibuja continuamente al hablar de Guaynaa. El romance lo hicieron público en diciembre del año pasado, y aunque se conocieron en 2019, darle la oportunidad demoró un tiempo.

“Te voy a decir la verdad. Él se enamoró primero de mí. Yo no estaba enamorada de él. Él trató mucho de enamorarme y no lo logró, así que se fue, y estuvo con otra persona más”, resume en pocas oraciones, para luego detallar el proceso que la hizo reconocer que se estaba enamorando. “Yo pensaba ‘no me importa’, ‘no me importa’, y después empecé a extrañarlo”, confesó sobre el sentimiento que reconoció tras compartir con él por un tiempo, cuando el rapero viajó a Los Ángeles, su lugar de residencia.

PUBLICIDAD

“Hice un video cómico de la canción Rebota. Él me escribió y me dijo que le gustó”, recordó Eleonora Pons Maronese. “Él vino (octubre de 2019) para hacer algo en los Latin AMA. Yo estaba haciendo un video con su amigo Lyanno (Los puti, también con Favian Lovo), y dijo que venía a visitar a su amigo, pero me quería conocer. Ahí hablamos”. Aunque el flechazo no llegó de inmediato para ella, decidió darle la oportunidad de conocerlo.

“Éramos más friends with benefits (amigos con privilegios)”, confesó. “Al final de febrero, se fue de mi vida. No quería nada más conmigo porque le dije que no me interesaba nada serio. Quería ser amiga de él, pero él no. Se apartó. En marzo no lo vi más. Me dejó de seguir”.

Dentro del interés en retomar la conexión con el artista urbano, le propuso que colaborara en el tema Se te nota.

“Él no quería. Tenía una novia. Tuve que empujar para que hiciera la canción. En agosto nos vimos otra vez para Se te nota. En septiembre nos pusimos más cerca, y después fue mi novio, en diciembre”.

¿Qué te encanta de su personalidad?

Todo. Me calma mucho. Tiene mucha paciencia conmigo. Me da maripositas cada vez que estoy con él. Me pone nerviosa y es muy difícil para mí que me pongan nerviosa. Me gusta que él siempre tiene una bonita palabra. Me hace reír. Es mi mejor amigo y hablamos de todo. Nunca me aburre. Podemos hablar todo el día y siempre hay un tópico. Es muy interesante. Además, es muy familiar. Ama a mi familia. Es alguien que admiro. Trabaja mucho y es mi apoyo”. ¿Cómo cuidan su relación, teniendo en cuenta la agenda de trabajo, que no siempre les permite estar juntos?

PUBLICIDAD

“Yo sé que él es una persona muy fiel, porque le han hecho muchas cosas en sus relaciones. Yo también soy muy fiel y soy una persona que soy muy honesta y él también. No tengo dudas nunca de lo que está haciendo o lo que no está haciendo. Nos hablamos todos los días”. ¿Influye en tus decisiones en la música?

“Mucho. Me dice qué tipo de canciones le gustan, sobre las cosas de manejo, de todo, la verdad”.

La intérprete pasó unos días en Italia, a finales de julio y principios de agosto, para visitar a sus abuelos maternos, que la emparentan con la esposa de la estrella boricua Chayanne, Marilisa Maronese, quien es su tía. “Todos los años estamos ahí para ver a la nonna y al nonno (abuela y abuelo). Traje a Guaynaa este año”.

Muchos planes en agenda

Un paso a la vez, va creando su trayectoria. El viernes pasado estrenó el sencillo Hit It, en el que colabora con la famosa agrupación Black Eyed Peas y con la rapera Saweetie. Además, trabaja en un programa para Netflix en el que tendrá funciones como jurado, pero del que declinó compartir más detalles.

Sin embargo, asegura que de todos los proyectos en los que se envuelve, el que acapara su mayor interés es el de crear mayor conciencia sobre la salud mental. Esto la motivó a realizar una serie documental en YouTube, La vida secreta de Lele Pons (2020), en el que habla de su padecimiento del trastorno obsesivo compulsivo (OCD). También se expresa sobre el síndrome de Tourette, que se le diagnosticó a los 9 años. Aunque es un trastorno del sistema nervioso, también tiene implicaciones en el estado anímico.

“Hago la música porque me gusta cantar y bailar, pero quiero ser más una voz para hablar de la salud mental”, dijo la también responsable del podcast The Best Kept Secrets with Lele Pons (Los secretos mejor guardados con Lele Pons) en Spotify.

“No quiero que estén avergonzados de tener lo que tienen. Muchas personas optan por no buscar ayuda y es importante hacerlo, y que tengan medicamentos, porque es una cosa química”, enfatizó. “Que tengan claro que un trastorno no te va a definir, que no es un problema. Eres una persona normal. No hay límites para seguir creciendo”.