La Orquesta Filarmónica Arturo Somohano anunció que la cantautora cubana Lena Burke será la artista invitada del espectáculo “Azúcar: 100 años de Celia Cruz”, una producción especial dedicada a celebrar el centenario del nacimiento de la legendaria Reina de la Salsa.

El concierto se llevará a cabo el sábado, 15 de agosto a las 8:30 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, donde el público podrá disfrutar de un recorrido musical que fusionará el legado de Celia Cruz con la fuerza de la interpretación sinfónica.

Con más de tres décadas de trayectoria, Lena Burke es reconocida como una de las voces más destacadas de la música latina. Cantante, pianista y compositora, ha desarrollado una sólida carrera internacional y ha colaborado con importantes figuras de la industria musical.

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El productor del espectáculo, Rafo Muñiz, destacó la elección de la artista para este homenaje.

“Lena posee las cualidades interpretativas, la fuerza escénica y la conexión con la música cubana necesarias para asumir este gran reto. Estamos muy entusiasmados de contar con una artista de su calibre para rendir homenaje a una figura tan trascendental como Celia Cruz”, expresó.

El espectáculo “Azúcar: 100 años de Celia Cruz” presentará algunos de los temas más icónicos del repertorio de la artista, incluyendo éxitos como “Quimbara”, “La vida es un carnaval”, “La negra tiene tumbao” y “Que le den candela”, en versiones especialmente arregladas para la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano bajo la dirección del maestro Isidro Infante.

La producción también integrará elementos visuales y una puesta en escena diseñada para transportar al público a través de la vida y legado de una de las figuras más influyentes de la música tropical.

“Azúcar: 100 años de Celia Cruz” es una producción de Rafo Muñiz para ProLat Entertainment y la Fundación Arturo Somohano. Los boletos están disponibles a través de Ticketcenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.