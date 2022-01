El cantante y multipremiado compositor Lenny Tavárez, quien aporta un estilo y un sonido original en la industria urbana, presenta el sencillo “TBT Remix” junto a sus colegas Brytiago, Micro TDH y Feid, el cual se estrena con su lyric video, y está disponible en todas las plataformas digitales.

“TBT Remix” se desprende de Deluxe KRACK, la cuarta y última entrega del más reciente trabajo discográfico de Lenny Tavarez KRACK. Este tema nació de la composición de sus mismos intérpretes, con la producción de Kingswift y bajo el “techo” de Warner Music Latina.

Lenny Tavárez, Brytiago, Micro TDH y Feid se unieron para dar “cátedra” de género urbano en “TBT Remix”. El tema posee una melodía contagiosa, con un sensual inicio de balada urbana que combina sonidos del pop urbano y que culmina en un reguetón clásico, y los fanáticos ya pueden hacer streaming desde todas las plataformas digitales y disfrutar de su lyric video a través del canal oficial de YouTube de Lenny Tavarez.

Cabe destacar, que el último lanzamiento de Lenny Tavárez “La pared 720″, un remix que incluye a Justin Quiles, Randy, De La Ghetto y Brray, se ha convertido en una sensación digital. El tema está cerca de llegar a 4 millones de reproducciones en YouTube y se ha convertido en portada de los principales playlists de música latina en las plataformas digitales como: Apple Music ¡Dale Play!, Amazon Music- Reggaetón Hoy, Pandora- Reggaetón de Hoy, Tidal ¡Dale! Reggaetón! Y, también, está en listados como New Music Friday de Spotify y Best New Songs de Apple Music Pop Latino.

Próximamente, Lenny Tavárez dará el cierre oficial a lo que fue su exitoso álbum KRACK, no sin antes dejarles a sus fanáticos el último sencillo de esta serie, cuya fecha de estreno será una sorpresa para sus seguidores.