Respondiendo a los nuevos tiempos en términos musicales, el joven cantante y compositor Leopoldo Sanabria Pomales rompió con la tradición de su familia y deja atrás la trova para incursionar en el género del reguetón.

El cantante salinense, conocido en el mundo urbano como LSP99, reveló cómo surgió su pasión por la música urbana.

“Yo vengo cantando desde los 6 años de edad. El reguetón me ha venido calentando la sangre, hasta que cumplí 15 y decido lanzarme profesionalmente a cantar y componer mis propias canciones”, manifestó con emoción Sanabria Pomales.

LSP99 no ha perdido el tiempo y en dos años de carrera ya ha grabado cinco temas interpretados y compuesto por él. Estos se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

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“El primer tema que grabé fue ‘La Rubicón’. Inicié con esa canción y me llevó a otro nivel, porque pegó y tuvo mucha aceptación. Luego vino ‘Face Time’, ‘Climax’, ‘Freestyle’ y ‘San Juan’; este último es el que estoy promocionando en estos momentos”, expuso.

“Para escribir esa canción me sitúe en el Viejo San Juan, viviendo una experiencia romántica con mi novia; caminando por las calles observo diferentes lugares en donde estuve con ella... los recuerdos de esos momentos me entristecen, porque lamentablemente se fue con otro. Esa es la línea del tema”, abundó.

Respaldado por la disciplina y tradición familiar en la música, el joven no occulta su confianza dentro del mundo de la cancion y sin pena ninguna expone su meta: convertirse en el major reguetonero del mundo.

“Me gusta pensar en grande, para eso me estoy preparando no solo en el reguetón, sino en otros géneros musicales. Soy versátil puedo cantar todo tipo de música”, indicó.

El joven cantautor ya se ha presentado en diferentes actividades privadas. Sus espectáculos son variados, canta como solista con sus pístas y en otras ocasiones lo hace acompañado por el grupo Record Time Mon.

Sobre su movida de alejarse de la tradición familiar, Sanabria Pomales reveló que el clan de trovadores se asombró al enterarse.

“Se sorprendieron un poco, pero no me dijeron nada; respetaron y apoyaron mi decisión. El reguetón es un estilo de música comercial también, hay que usarlo para llevar mensajes positivos a toda la familia y para enamorar a las chicas con palabras boni tas”, dijo con una sonrisa pícara.

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Al preguntarle por su trovador favorito en el entorno de los Hermanos Sanabria no vaciló ni un solo instante para contestar que es su padre, Leopoldo Sanabria.

“Es uno de los mayores y mejores de los Hermanos Sanabria en la trova. Es muy talentoso y puede cantar todo tipo de música. Desde pequeño lo estoy escuchando cantar, es mi ejemplo a seguir en la música. Me enseñó a cantar trova, pero me encanta el reguetón y me encarrilé por ese género”, sostuvo.

Añadió que a través del reguetón también se puede resaltar la cultura puertorriqueña.

“En mi caso, los temas que grabo van acompañados de videosclips con paisajes, vistas y esculutras con trasfondo histórico de nuestra isla. Me gusta mezclar lo urbano con lo rural, obviamente mi música va dirigida a la juventud”, concluyó.

Su música se encuentra disponible en las redes sociales; en instragram: @lsp99pr; YouTube: LSP99 y Spotify: lsp99.