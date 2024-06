Caramelos de Cianuro reprograma fechas de su gira 2024 por lesión que sufrió Asier Cazalis, uno de sus integrantes principales. El cantante tuvo una recaída durante el ensayo general hace unos días a consecuencia de una hernia discal que padece, lo que ameritó atención médica de inmediato.

Los compromisos pautados para junio y julio están siendo reprogramados.

Pese a tener prácticamente agotadas las entradas para los conciertos de Caracas, Puerto Rico, Miami, Quito y Cuenca, Caramelos de Cianuro se ve obligado a posponer las presentaciones para darle el espacio a Asier que necesita para la recuperación. La fecha original para Puerto Rico estaba pautada para el 14 de junio. La nueva fecha en el Coca-Cola Music Hall será el 4 de octubre.

Además de solicitar disculpas a los fanáticos y productores, Caramelos agradece la compresión y el apoyo ante esta situación que está enfrentando su vocalista Asier Cazalis, que amerita tratamiento y un reposo que le impide viajar y subirse a los escenarios.

“Quiero empezar este video agradeciendo a toda la gente de Caracas, a la gente de San Juan de Puerto Rico, a la gente de Miami por esos ‘shows’ que íbamos a tener, que teníamos programado para esta semana. Les quiero contar que, mucha gente ya lo sabe, me estaba recuperando de una bulsitis escapular muy fuerte y ayer en el ensayo general tuve una recaída muy aguda. Me tuvieron que llevar de emergencia para el médico y resulta que tengo una hernia discal, que debe ser tratada inmediatamente. Y eso me impide, por supuesto, montarme en un escenario y montarme en un avión.

Ustedes saben que Caramelos siempre ha dado el 100% en la tarima, y no quiero presentar algo que no sea lo que ustedes esperan, lo que ustedes se merecen. Espero concentrarme en la recuperación ahora, en trabajar en el disco nuevo y muy pronto nos veremos en todos los escenarios del mundo. Gracias”, expresó Asier en un video que publicó en las redes sociales de Caramelos de Cianuro.