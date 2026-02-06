El mundo del jazz está de luto tras el fallecimiento del reconocido clarinetista y saxofonista Ken Peplowski, quien fue hallado sin vida a los 66 años a bordo del crucero Celebrity Summit el pasado domingo, último día de The Jazz Cruise 2026. La información fue confirmada por representantes de Signature Cruise Experiences, organizadores del evento. Hasta el momento, no se ha informado la causa oficial de su muerte.

God Bless You Ken Peplowski❤️your friendship was a highlight to me and your musical talent unmatched. I am so very sad to know you left earth to serenade the angels. I thought I’d hear you in Vancouver, but, your music is always in my heart#kenpeplowski pic.twitter.com/lYFIMactvd — Rebecca Stevenson (@Rebecca_Weather) February 5, 2026

De acuerdo con Michael Lazaroff, director ejecutivo del crucero, la alarma surgió cuando Peplowski no se presentó a una de sus actuaciones programadas en la embarcación.

“No conozco a ningún músico que respetara más el escenario que Ken. Siempre estaba preparado, amaba tocar con sus colegas y tenía un talento extraordinario”, expresó Lazaroff en una publicación oficial. “Cuando no apareció a la presentación de las 4:00 p.m. junto a Shelly Berg, uno de sus amigos más cercanos, supimos que algo no estaba bien. Poco después, se confirmaron nuestros peores temores”.

El consultor de jazz del crucero, Lee Mergner, recordó que Peplowski había sido diagnosticado con mieloma múltiple en 2021, una enfermedad contra la que luchó durante los últimos años de su vida.

“Enfrentó la enfermedad con una combinación admirable de valentía, fortaleza y humor. Fue un amigo cercano para muchos, y eso quedó claro cuando hizo público su diagnóstico y la comunidad del jazz respondió con un apoyo inmenso, tanto emocional como económico”, señaló.

A pesar de su condición de salud, el músico mantenía una agenda activa. Tenía presentaciones pautadas este mes en San Diego y una actuación junto a la Vancouver Symphony Orchestra, como parte del evento Evening of Jazz, programado para marzo.

Nacido en Cleveland, Ohio, en 1959, Peplowski mostró desde temprana edad una clara vocación musical. Obtuvo su primer compromiso profesional cuando aún cursaba la escuela primaria.

“Desde la primera vez que toqué en público supe que quería ganarme la vida haciendo música”, relató en su sitio web oficial.

Durante su adolescencia, se presentaba junto a su hermano, el trompetista Ted Peplowski, en bodas, bailes y programas de radio y televisión locales, experiencias que marcaron su formación como improvisador. Tras su primer año universitario, se unió a la Orquesta de Tommy Dorsey, dirigida entonces por Buddy Morrow, y en 1980 se trasladó a Nueva York.

En 1984, el legendario Benny Goodman lo reclutó para su banda, lo que consolidó su carrera internacional. A lo largo de su trayectoria, Peplowski lanzó más de una docena de álbumes como líder para Concord Records y participó como acompañante en decenas de producciones junto a figuras como Charlie Byrd, Mel Tormé, Peggy Lee, Madonna, Rosemary Clooney, George Shearing y James Moody, entre muchos otros.

También dejó su huella en el cine, al colaborar en la banda sonora de Sweet and Lowdown (1999), de Woody Allen, y aparecer en pantalla como músico en The Curse of the Jade Scorpion (2001).

Además de su carrera artística, Peplowski se destacó como educador y gestor cultural, fungiendo como director artístico de festivales como el Sarasota Jazz Festival, el Newport Beach Jazz Party y el Oregon Coast Jazz Party, además de impartir talleres para jóvenes músicos.

“El jazz trata sobre la individualidad. Primero aprendes las reglas y luego las rompes. Siempre me he considerado un estudiante de por vida”, solía decir.