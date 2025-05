Las diversas experiencias en asuntos del amor sirven de base para la nueva producción discográfica del intérprete urbano Lil Joujou, “Sensaciones+”, con la que se adentra en vivencias que le han servido de inspiración y reflexión para su narrativa.

“Es específicamente la sicología, en cómo las redes sociales fomentan ideales, incluso de cómo se tratan las parejas, las personas hoy en día, los valores propios, cómo las redes sociales han hecho perder la identidad de las personas”, destacó Joel de los Santos Ortiz, natural de Carolina.

Los temas del EP se entrelazan para llevar las diversas dinámicas que atraviesa una misma pareja.

“Todo el álbum tiene todos estos ejemplos de cosas y experiencias que han pasado amistades mías y personas alrededor mío. Si escuchas cada tema del álbum te puedo desglosar un árbol completo de diferentes tópicos, diferentes mensajes, cómo esto conecta con esto”, describió con entusiasmo sobre las historias. “Ellos (los protagonistas de las canciones) están discutiendo todo el día, están pasando todo este cambio de emociones y sensaciones, y al final del día discuten y se reconcilian, pero no termina en nada”.

El exponente urbano reiteró que parte de su intención con los relatos es “ayudar a que las personas sanen”.

“Martini” es el sencillo promocional de la producción discográfica de siete canciones.

“Es el entremedio en donde esta persona está siendo desvalidada por esta otra persona, y ella está en un ‘party’, pero prácticamente es como que cada acción tiene sus consecuencias, y como que ese es el puro mensaje del tema”.

Su fusión electrónica refleja su interés en explorar nuevas corrientes sonoras: “Mayormente todo es alternativo, trap alternativo, ‘house’ alternativo, casi todos son ritmos mayormente con diferentes patrones de volúmenes”.

El tema “Que Dios te guarde+”, que cuenta con la colaboración de su compatriota Kris Floyd, es un trap que se fusiona con sonidos r&b. Su tema favorito es “Poli+”.

“Es por el simple factor que (el que interpreta) juega dos papeles, la víctima y la persona que hace el daño, y una persona puede estar en las dos posiciones en algún punto de su vida”, analizó.

Se tomó un tiempo

“Sensaciones+” se distancia del propósito del EP “Soñando en PR”, que lanzó en abril de 2022.

“Era el sueño de mi carrera. Siento que Puerto Rico es un lugar bien complicado para establecerse musicalmente como plaza y, genuinamente, ese álbum se convirtió en algo bien especial y grande para mi carrera”, dijo sobre la pasada producción, con la que retrató algunas de las vivencias de crianza. “Eran las experiencias que yo tenía, el ‘bullying’ en la escuela y todas estas cosas, a poder, literalmente, lograr el sueño de cantar al frente de miles de personas”.

La creación discográfica le trajo logros; también el aprendizaje sobre el valor de apartarse y reconectar con un nuevo entorno.

“Yo estuve un año en donde me estaba sintiendo… Después de ‘Soñando en PR’ tuve un túnel de éxito y fama, pero no siento que estaba mentalmente en un espacio donde tenía que estar”, confesó pensativo Lil Joujou, quien ha colaborado con figuras como De La Ghetto, Villano Antillano, Young Miko, RaiNao, Bryant Myers, Omar Courtz y otros. “Todo lo que había alrededor mío se puede trasladar a tres asuntos: machismo, energías que no quería e inestabilidad emocional. Esos son los tres aspectos y eso es algo bien general en el género (urbano)”.

En la actualidad, se siente más afín con el equipo de trabajo que lo acompaña en la misión de seguir trabajando para dejar su huella en la música.

“Estoy rodeado simplemente de personas que me brindan los valores y las energías correctas para yo poder estar claro también de quién yo soy, y poder hacer música en el espacio más genuino, ¿me entiendes? Porque al momento que yo estaba metiendo estos temas en la calle eran temas que, prácticamente, al final del día... sí eran temas duros que me disfruté y tuvieron un impacto en mi vida personal, pero no tenían ningún tipo de crecimiento mío personal. Este álbum nuevo sí”.

Lil Joujou reiteró su interés en trabajar su carrera musical de manera constructiva, más allá de éxitos por la ambición de la fama.

“Eso es superimportante. Siento que una cosa va a la par. Si estás creciendo en la música, pero no estás creciendo como persona, ¿qué tú le estás dando a la gente?”, reflexionó.

Apropiarse del destino de su carrera musical no fue sencillo y menos en sus comienzos.

“Es difícil porque te toca destruir muchas de las cosas que tengas alrededor tuyo, para reconstruir”, expuso pensativo el intérprete, quien confesó que le encanta la interacción con la naturaleza en su propósito de despejarse.

“Me entraron inseguridades”, confesó. “Pero al final del día era lo que tenía que hacer, es lo que yo tenía que hacer como artista, ¿me entiendes? Yo no podía, yo no puedo simplemente seguir siendo un peón más de la sociedad”.

La determinación por continuar labrando su trayectoria y creando su identidad la tiene clara. “Voy a volver a destacarme en seguir trayendo colores a través de mi música, en el trap y otros tipos de género”.