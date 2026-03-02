La noche del sábado, Limi-T 21 cumplió un añorado deseo: presentarse en el Coliseo de Puerto Rico como artista principal. No solo lo lograron, sino que convirtieron el “Choli” en una fiesta de pueblo, donde el público no calentó el asiento en ningún momento. Como los querendones del pueblo y con más de 35 años de trayectoria no era para menos.

Elvin, Javier y Ramiro celebraron el “party” más grande de 2026 por todo lo alto, en una noche diseñada para vivir y disfrutar momentos inolvidables. Desde el primer momento, dejaron claro que sería una velada histórica. Imponentes visuales en las pantallas dieron paso a “Estás enamorada”, que desató la euforia entre luces y pirotecnia. Acompañados por diez bailarines, el trío elevó el ritmo con éxitos como “Amor eterno”, “La temperatura” y “Party”, encendiendo a un público que no dejó de cantar y bailar. Esta primera parte cerró con fuegos artificiales y una lluvia de confeti, confirmando que el party había comenzado.

Apostando al romanticismo y a la cercanía con su público, la agrupación interactuó con parejas que han construido su historia de amor al ritmo de sus canciones con el clásico “Te seguiré queriendo”, seguido por “Pequeña historia de amor” y “Perdóname”. Los temas lograron conmover a los asistentes, mientras que momentos como “Arranca en fa” añadieron un toque teatral cuando una bailarina entregó una carta en escena, provocando risas entre los presentes. “No te olvidaré” y “Como tú me quieres a mí” completaron este recorrido cargado de emoción, dejando al público eufórico.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con un “medley” acústico de sus grandes éxitos, acompañado con visuales de los inicios de Limi-T 21. Además, aprovecharon la oportunidad para alabar a Dios, reconociendo que sin Él no habría sido posible el éxito construido durante más de 35 años.

Entre anécdotas y confesiones sobre sus canciones favoritas, interpretaron “Nuestra canción”, con la participación de Elvis Crespo, provocando la ovación del público que la cantó de principio a fin. Crespo, fiel a su estilo, preguntó por “las tiburonas”, dando paso al contagioso ritmo de “Tiburona”.

Recordando las noches de “senior proms” y reencuentros de clases graduadas encendieron al público con clásicos bailables como “A la nena le gusta el tra”, “Cuando llega el amor” y “Baile pegao”, para luego sorprender con la aparición de Grupo Manía. Juntos interpretaron su más reciente colaboración, “Pa ser feliz”, que alcanzó el Top 10 de la lista Tropical Airplay de Billboard, así como el explosivo junte “A lo Manía, A lo Limi-T”, en un segmento que reafirmó la hermandad musical entre ambas agrupaciones y la nostalgia festiva de toda una generación.

La noche estuvo cargada de orgullo boricua y resiliencia. A través de visuales que recordaban los desafíos superados como pueblo, los querendones de Puerto Rico proclamaron que la alegría jamás se pierde. “La tristeza pa’ fuera” y “No vale la pena sufrir” se convirtieron en himnos de celebración y esperanza. La noche sumó otro instante memorable con la entrada del “Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, quien junto a Limi-T 21 puso a todo el Coliseo a cantar “La salsa con las manos arriba”, en un momento de unión y orgullo patrio.

A solo minutos del final de una noche para recordar, el grupo convirtió el “Choli” en un auténtico carnaval boricua. Con la participación de La Tribu de Abrante, bailarines, cabezudos, pleneros y zanqueros llenaron el escenario con “Alegría pa’l pueblo”, creando una atmósfera de fiestas patronales y festivales de pueblo. Tras una primera falsa despedida, llegó el cierre definitivo con “Aguántalo ahí”.

De esta forma, entre invitados de lujo, nostalgia, romanticismo y una producción de primer nivel, Limi-T 21 cerró una noche histórica “para la gloria de Dios”, reafirmando su legado y dejando claro que cuando el party comienza, el corazón de Puerto Rico late al ritmo de su música.