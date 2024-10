Ser parte de una generación que marcó una época con su aportación musical es uno de los mayores orgullos de la artista de raíces puertorriqueñas Lisa Lisa.

Para quienes vivieron el furor de éxitos como “I Wonder If I Take You Home”, “Head to Toe”, “Can You Feel the Beat” y “Lost In Emotion” a mediados de la década de los ochenta, todavía ronda la nostalgia de esos tiempos en los que la intérprete ganó una popularidad tan marcada. Acompañada de su banda Cult Jam, compuesta por Mike Hughes y Alex “Spanador” Moseley, la intérprete fue abriéndose paso con sus temas R&B y hip hop hasta lograr su sitial como una de las pioneras de ascendencia latina en triunfar en la industria musical de Estados Unidos. Con el paso de los años, la intensidad artística cobró cierta pausa.

PUBLICIDAD

“Me casé y tuve hijos”, dijo con orgullo la madre de dos varones. “Uno tiene 20 y el otro 17″, prosiguió en entrevista telefónica la artista, nacida y criada en Nueva York.

El orgullo de sus raíces boricuas sale a relucir desde el inicio de la conversación, recordando las temporadas cuando venía a pasar tiempo en Puerto Rico y en las que aprendía español, idioma que comprende, pero con el que siente timidez para hablar. “Mami es de Vega Baja y papi es de Santurce”, expuso con cierta nostalgia Lisa Vélez. “Una o dos veces al año íbamos a Puerto Rico”.

Lisa Lisa forma parte de la cartelera del espectáculo “Freestyle Free for All”, cuya gira hará su parada en el Coca-Cola Music Hall el próximo 15 de noviembre. El encuentro apostará a revivir el entusiasmo de éxitos de la música ‘freestyle’ de los ochenta y noventa de 14 artistas, con icónicas estrellas de este género.

La oportunidad de formar parte del show, la llena de gran ilusión. Se trata del pretexto perfecto para rememorar una época en la que formó parte de la historia.

“Empecé a hacer R&B y estaba considerada la primera latina en lograr un ‘crossover’ con el ‘pop chart’. Continué en el ‘freestyle’, y muchos de nosotros empezamos a hacerlo. Pienso que los ochenta fueron especiales, porque fue un estilo de música creado por nosotros y estoy orgullosa de eso, y poder revivirlo otra vez con este show, me pone contenta”.

Exposé, Brenda K. Starr, Cover Girls, TKA, Freedom Williams (C+C Music Factory), Cynthia, Lisette Meléndez, Coro, Rob Base, Johnny O, MGM Guarnera Brothers, Jenny Berggren (Ace of Base) figuran entre los artistas que amenizarán un encuentro que, además del baile, estará enmarcado por la nostalgia.

PUBLICIDAD

“Va a ser fantástico estar con ellos haciendo el show. Los conozco a todos y será grandioso volver a estar ahí, nosotros, divirtiéndonos y viviendo un sueño otra vez”, sostuvo emocionada, y repasó la grandeza de las veces que impresionó ante el público.

“Todo viene a mi mente, los recuerdos de estar en tarima y los fanáticos amar mi música. Nos lleva al pasado, a ese momento grandioso, porque la música de hoy no es la misma. Es muy diferente. No veo el mismo brillo musical”, reflexionó antes de comparar con más detalles.

“Yo creo las personas que crecieron con esa música todavía se relacionan con ella. Las letras de esa época te decían una historia. Las canciones de hoy día no te dan historia. En las letras de aquella época nosotros exponíamos nuestra verdadera vida, nuestras experiencias verdaderas. Así fue como yo crecí, y luego cantarlo y estar en el ojo público”, afirmó pensativa. “Hablar del estilo de vida, lo que atravesé mientras crecía, enamorándome, mis realidades en el amor y el desamor, que tú tienes que atravesar. Esa música creo que provocaba que la gente se relacionara más con quien escuchaban”.

Al hablar del proceso de darse a conocer respondió que los retos, sin duda, formaron parte del trayecto. “Fue bien difícil, duro, pero valió la pena todo lo que atraviesas para lograrlo. Lo que he vivido, en mi vida personal, en mi carrera, no lo cambiaría porque me hizo quien soy hoy día. Toda esa música es un sueño que tuve, canciones que son un clásico que siguen y que se quedarán. Ese sueño continúa y lo sigo viendo para el resto de mi vida”.

PUBLICIDAD

Anticipar cómo será la interacción con la fanaticada en suelo boricua a través del espectáculo es otro aspecto que la llena de júbilo. “Para mí va a ser regresar a casa y hacer esto para mi gente de Puerto Rico, llevarlos a cuando disfrutaban ir al club a bailar, a los conciertos”, dijo con ilusión. “Yo espero lograr trasladarlos a aquel momento en el tiempo”.

Además de sus icónicos temas, Lisa Lisa interpretará una nueva versión de uno de sus éxitos. “Voy a cantar ese día por primera vez en vivo mi versión en español de ‘All Cried Out’ en salsa”.

Maripily Rivera será la presentadora del evento junto a Noel “Speedy” Mercado. DJ Blazer One y DJ Barón López también se unirán al show.

La gira de conciertos “Freestyle Free for All” comenzó a principios de octubre en ciudades en Estados Unidos como Orlando y Connecticut. Además de Puerto Rico, su itinerario para noviembre incluye destinos como Illinois (Chicago), Ontario (Canadá) y New Jersey, entre otros.

La artista compartió que entre sus proyectos figura celebrar el año próximo los 40 años de su primer éxito, “I Wonder If I Take You Home”. “Haremos un ‘tour’ con eso, una gira de aniversario”. También publicará un libro de corte biográfico.

“Creo que ya era tiempo de decir mi historia a mucha gente que me ha preguntado. Nadie sabe quién es la verdadera yo, y creo que es tiempo que todo el mundo sepa de mí. Son cosas que van a hablar sobre mi vida con autenticidad, cómo empezó todo hasta el día de hoy”, adelantó.

PUBLICIDAD

“Va a haber de todo... El cáncer (de seno)”, reveló sobre el diagnóstico que atravesó a sus 21 años, y que mantuvo en secreto mientras realizaba su gira y, a la vez, recibía tratamiento. “Hablaré de cómo logré progresar en este negocio, mi vida amorosa, mis hijos. Todos van a saber todo en ese libro”.

Para concluir, la intérprete expresó cuánto atesora el cariño que recibe de su público. “Quiero agradecer a todos los fanáticos porque gracias a ellos yo todavía estoy musicalmente viva, estoy aquí, y son los que me han sostenido. Muchas gracias. Los aprecio mucho”.

Para más información y compra de boletos puede acceder a Ticketera.com