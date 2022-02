La cantante cubana Lissette Álvarez demostró una vez más que es la diva de los escenarios. Con dominio total, voz melodiosa, hermosas canciones, luces y el magistral acompañamiento musical de Jorge Laboy, la intérprete cautivó de principio a fin a un eufórico público durante su concierto “A pesar de todo”, el sábado en la noche en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Ataviada con un elegante conjunto de dos piezas negro y dorado, la veterana vocalista inició su presentación a las 8:25 p.m. con el tema que dio título a este concierto, que marcó su regreso a los escenarios boricuas tras una pausa de tres años.

PUBLICIDAD

En las dos horas que duró su espectáculo, repasó sus grandes éxitos, entre estos, “Caricatura”, un medly de canciones que incluyó “Quiéreme”, “Martes 2 de la tarde”, “Debut y despedida” y “Copacabana”.

“Buenas noches a todos. Qué placer estar de nuevo en un escenario juntos; qué dicha para mi. Esta espera ha sido interminable. Espero hayamos aprendido de esta pandemia... la vida es hermosa, las canciones nos han unidos por siempre, gracias por acompañarme’', manifestó una emocionada Lissette.

La reacción de sus fans no se hizo esperar. Entre el público, con voz estruendosa, un hombre gritó: “¡La encantadora Lissette, ésta es tu casa!”, marcando la antesala de un variado concierto lleno de recuerdos y emociones.

Lissette, con su buen gusto y detalles en cada interpretación de sus canciones, recreó diferentes escenas en acorde con la letra, como hizo con el tema “Palabras”, la cual cantó con la intervención del actor Braulio Castillo hijo, el hombre enamorado que hacía promesas.

Braulio Castillo interactuó con la artista durante el tema "Palabras". ( Luis Ernesto Berríos )

Continúo con los reconocidos temas, “Como decirte”, “Fuego” y “Carta de un león a otro”.

La guapa pelirubia hizo varios duetos, el primero fue con el joven cantante, José Ángel Garay, con el tema “Apaga la luz”.

El dúo más aclamado fue con la cantante Nydia Caro, con quien cantó “Hoy vine con ella”, recibiendo la primera ovación del público, y “Alguien”, composición de Lissette.

Nydia Caro estuvo entre los invitados. ( Luis Ernesto Berríos )

“Le pedí que cantáramos su canción porque es un tema precioso que me gusta mucho. Conocí a Lissette con Chucho en Nueva York, hace muchos años, y desde entonces hemos sido grandes amigas”, recordó Nydia Caro.

PUBLICIDAD

“La muñeca de los ojos brujos”, quien retornó a su clásico look con cabellera negra, también recibió sonoros aplausos del público, por la interpretación de sus recordadas canciones “Y tú cómo estás” y “Cuéntale”.

Un manojo de emociones vivió la concurrida audiencia con los temas, “Habáname”, con la cual Lissette recordó a su querida Cuba, y “A mi viejo”, que rindió tributo a su amado padre, Tony Álvarez.

Se proyectaron en una pantalla fotos de Cuba y de diferentes etapas de la vida de Lissette, junto a sus padres, Tony y Olga Chorens, y su hermana Olguita.

“Esta hermosa canción me conmueve y me provoca nostalgia de mi patria que sigue agonizando, víctima de una dictadura cruel y sin fín... Salí con mi hermana Olguita buscando nuevos horizontes. Esta tierra (Puerto Rico) me abrió sus brazos y se convirtió en mi segunda patria”.

“Este país le devolvió a mis padres la emoción, la dignidad y esperanza. ¡Cuánto extraño a mi padre, mi héroe, mi príncipe azul!”, expresó con tristeza Lissette, seguida de vítores del público que exclamaban: “¡Cuba libre!”.

La temperatura volvió a subir de tono con la composición de Roberto Livi, “Lo voy a dividir”, tema cantado por Lissette al unísono con el público.

“Gracias por estar aquí, a Beatriz Rodríguez, la productora del concierto, y a todas esas personas que vinieron de afuera, los amo y amaré siempre”, se despidió Lissette Álvarez con sus clásicos “Eclipse” y “Soles”.

En el concierto estuvieron presentes Marisol Calero, Marilyn Pupo, Elia Enid Cadilla, Sandra Záiter, Carlos Esteban Fonseca y el diseñador Gustavo Arango.

En un aparte, Marilyn Pupo irrumpió en llanto en su encuentro con Lissette.

“Lloré de emoción porque es la primera vez, después de la muerte de mi esposo, que la veo. Ella ha sido muy especial conmigo, fue de las primeras personas que me llamó para darme sus condolencias, siempre ha sido muy especial conmigo; por eso la quiero mucho”, dijo Pupo.