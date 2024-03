Lissette, una de las intérpretes con más éxitos en el pentagrama musical boricua, regresa al escenario mayor del Centro de Bellas Artes de Santurce para presentar su nuevo concierto “Quiéreme”, en el que como de costumbre recopilará un buen número de sus canciones más populares, así como otras preferidas del público que hace tiempo no cata. La cita es el sábado, 24 de agosto (8:30 p.m.) en la Sala de Festivales Antonio Paoli.

“Para mí, regresar a mi islita querida de Puerto Rico siempre es motivo de alegría. Saber que me voy a reencontrar con mi familia de seguidores de tantos años es una bendición. Mis conciertos se han convertido en reencuentros con viejos amigos, rememorando las diferentes épocas que hemos vivido juntos. Hemos pasado tanto, lo bueno y lo malo, pero siempre unidos por la música. Este 24 de agosto no será diferente y les prometo que incluiré canciones que hace mucho tiempo no les canto. Si me prometen que me harán el coro, nos uniremos en una sola voz: la voz del amor y la amistad. Los meses pasan volando, así que nos vemos muy pronto. Los quiero mucho”, adelantó la afamada artista.

Lissette ya se encuentra enfrascada en la selección final del repertorio y la producción artística de este próximo concierto.

Los boletos ya están a la venta en Ticketera.com y en Ticket Center (tcpr.com / 787-792-5000).