“Va a ser una velada mágica, una velada llena de mucha pasión”.

Reencontrarse con su público para hablar el lenguaje del amor a través de sus éxitos musicales es una oportunidad que atesora la cantautora puertorriqueña Lissy Estrella. La intérprete se prepara para la velada Solo ama, que presentará este próximo sábado a las 8:30 de la noche en el Teatro Tapia del Viejo San Juan.

“Vamos a tener una catarsis de amor, una liberación del amor. Eso es lo que va a pasar esa noche”, manifestó con gran entusiasmo la artista residente en Orlando, Florida, quien esta semana se encuentra en Puerto Rico para los ensayos. Faltan palabras, Yo sigo siendo tu mujer, Gota por gota y La soledad son solo algunas de las canciones que repasará la baladista como parte de su trayectoria. El marcado favor del público durante su presentación como invitada en el show de la cantante Yaire en febrero la motivó a realizar este espectáculo.

“Me hizo una invitación que gustosamente acepté y aunque era su concierto, la manera en que su público me abrazó fue maravillosa, fue espectacular. Ser recibida con una ovación llena el alma de cualquier artista. Esa magia se dio esa noche y la queremos repetir ahora”, manifestó la cantante, quien a su vez tendrá de invitada a Yaire. “Aparte de eso, va a haber una sorpresa de la que no puedo dar muchos detalles, pero es un pequeño tributo a una persona que admiro mucho también. Se le va a hacer un tributo a Gustavo Márquez, que es el compositor de Adiós y otros grandes temas, y lamentablemente falleció hace dos semanas. Va a ser un concierto muy emotivo, un concierto donde yo entiendo que le va a tocar la fibra hasta al más duro”.

Uno de los aspectos que celebra es que sus letras se mantengan vivas en la generación que la aplaudió desde sus orígenes, para entonarlas junto a ella. La carga de sentimientos y la honestidad al interpretar cada tema ha sido clave en su faceta musical.

“El denominador común de las canciones, ya sean escritas por otros autores o por mí, es que la canción tiene que estremecerme. La gente me dice ‘te oigo y se me paran los pelos’. A mí también se me paran los pelos cuando canto. A mí también me emociona. Una canción que no me mueva el tapete no la voy a cantar. El denominador común es que me mueva la fibra porque el que está en la última fila (del show) o el que está en un kiosco en una plaza, yo quiero que sienta lo mismo que siento yo, y para que eso pase yo lo tengo que sentir”, manifestó con énfasis.

El título de su espectáculo se inspira en su sencillo reciente, Solo ama, una invitación a creer en el amor. “Esa canción la empecé a escribir en el 99, y le faltaba algo. La empecé a escribir recién llegada a Miami”, recordó. “Llegaba de una decepción en sentido general, en mi carrera, en mi vida y una decepción amorosa. Las mejores canciones son cuando atravesamos esas situaciones. La empecé escribir, pero en vez de ser una canción de dolor, es una canción de automotivación, que no importa lo que esté pasando, solo a ama”, expresó sobre el mensaje. “No importa lo que pase, el amor siempre está en uno. Nos equivocamos cuando decimos ‘no, porque él me ha hecho sufrir’, o ‘ella me hizo sufrir’. No. Tú sufres porque quieres. Sufrimos cuando un amor no es correspondido, pero el amor sigue ahí en uno. A veces ese recipiente, esa otra persona no está preparado para recibir ese amor. A veces esa persona no tiene la capacidad de entender tu capacidad de amar”, reflexionó, y resaltó la importancia de saber cuándo es momento de irse de una relación.

Por otro lado, la intérprete compartió que parte de la razón para su pausa en la música fue el diagnóstico de su esposo, el venezolano Raúl Lugo, con quien celebra 18 años de unión sentimental.

“Mi esposo fue diagnosticado con cáncer del pulmón a finales de 2015. Empezamos su tratamiento de quimioterapia, recibió 30 quimios y 24 radiaciones preventivas en el cerebro”, narró. “Pero trabajamos con mucho amor, con trabajamos con mucha fe y gracias a Dios está libre de cáncer. Su oncólogo en la última cita que tuvo le dijo ‘a ti no te vuelve a dar cáncer en el pulmón, tu pecho está sano’”, celebró emocionada.

“Fue un proceso muy aleccionador, muy instructivo. Pareciera que no. A veces estas cosas cuando pasan en la vida de un ser humano, obra milagros en muchos aspectos. En el caso de mi esposo y de su entorno, de la familia, todo fue un milagro de amor, maravilloso por muchas razones”, prosiguió sobre la experiencia. “Fue un proceso duro porque los rastros que dejan tantos químicos en el cuerpo, no es fácil. Deja unos efectos secundarios físicos, neurológicos, de todo. Pero mi esposo es un luchador y yo creo que haber yo pasado primero por un cáncer nos ayudó mucho a lidiar con la situación, que era bastante más agresiva la de él”, afirmó, y compartió que “en mi caso fue cáncer en el útero, y gracias a Dios lo superé”.

De paso, Lissy Estrella compartió los atributos que la mantienen enamorada de su pareja. “Mi esposo es bien tranquilo, es un hombre pausado, un gran hombre. Es un gran padre, un gran compañero, un buen hijo, es un ser humano que la vida me regaló.

Boletos a la venta a través de PRticket.com.