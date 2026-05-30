“¡Oh, oh!”

Tras 34 años de encender las pistas de baile con sabor boricua, Caña Brava está listos para continuar llevando su merengazo a otro nivel y dar un poco de to’ en los escenarios.

El conjunto creado por el maestro Alberto “Ringo” Martínez está de vuelta en el ojo público con los cantantes Adán Cañuelas, Nelson Díaz, y Daniel Crespo, arrancando un nuevo capítulo al volver al estudio para honrar la memoria de los salseros y exintegrantes de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier y Luis Antonio “Papo” Rosario, al grabar su versión del éxito “Carbonerito”.

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“Tratamos de no hacer una gran diferencia porque queríamos mantener la esencia de lo que hizo El Gran Combo, que fue un exitazo, y nosotros lo adaptamos muy bien al merengue, al estilo de Caña Brava, que es lo más que nos ha funcionado desde 1992″, compartió Díaz, quien asegura que no es la primera vez en jugar con el trabajo de la distinguida “Universidad de la Salsa”, ya que su debut en el último cuarto del siglo XX fue una interpretación de la canción “Don Goyo”, que hasta la tocaron para el 30 aniversario de la agrupación.

Pero los integrantes dejaron claro que esto no se trata de pura conveniencia, dado que el conjunto nunca le ha tenido miedo a los retos tras sacar sus elaborados pasos de baile y darle voz a éxitos como “La suegra”, “Morena” y “Eres mentirosa”.

“Nosotros siempre hemos sido una orquesta que no nos quedamos en un solo estilo. ¡Hasta en inglés hemos grabado, que eso se dio cuando trabajamos ‘If I Feel" de The Beatles. Nosotros siempre le damos variedad a nuestro público", indicó Cañuelas, quien aseguró que, dentro del conjunto, ha podido disfrutar muchas bendiciones: viajar alrededor de Centroamérica, Sudamérica y Europa llevando el sabor del merengue borincano, presentarse ante 20 mil personas en un coliseo de Ecuador, y hasta treparse en el prestigioso Madison Square Garden en su primer año de fundación.

Díaz, por su lado, manifestó que, más de tres décadas de Caña Brava, uno de los hechos que más echa de menos es llevar la música en diversos espacios televisivos, como “El Show de las 12″, espacio vespertino de Telemundo que apoyaba toda orquesta de música tropical, dejándoles tocar hasta cuatro canciones por aparición.

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“Tú podías presentar todo lo nuevo en diferentes lugares dentro y fuera de Puerto Rico, y eso yo lo extraño mucho”, planteó el boricua, asegurando que, hoy día, las redes sociales se han convertido en herramienta clave para seguir conectando con el público.

“Cada vez que salíamos en el show de Eddie Miró al mediodía, el teléfono no paraba de sonar para contrataciones. Nos llamaban de ‘Noche de Gala’, que eso no lo hacía todo el mundo, el show de Héctor Marcano, el show de Raymond, pero cuando él estaba en WAPA, y hasta ‘No te duermas’, donde nos hicieron un broma grandísima. Había una participación que era increíble, y aparecía los promotes, eso sí lo extrañamos”, sostuvo Cañuelas, por su lado.

El grupo ahora quiere entretener al pueblo boricua en cualquier esquina posible, llevando su ‘swing’, o quizás metiéndole a otros géneros musicales para el disfrute de los demás.

“Nosotros venimos con mucho merengue, una salsita, una que otra bachatita, y hasta un show de imitación, lo tienes todo con Caña Brava”, manifestó Cañuelas.