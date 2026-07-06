Listo para abrir puertas a nuevas voces de la música. Eso aseguró el rapero y productor Lito MC Cassidy tras cumplir un sueño con el acuerdo colaborativo entre su compañía Lito Music y la firma independiente Concord Label Group.

“Después de tanto sacrificio, esta alianza entre Lito Music y Concord representa una nueva etapa en mi vida. Es mi evolución como artista, que nací del sacrificio y la fe”, expresó el artista en entrevista telefónica con Primera Hora sobre el pacto que realizó con la empresa que adquirió parte del catálogo musical de Daddy Yankee por $213 millones hace dos años y que es dueña del sello Fania Records desde el 2018. Igualmente, se convirtió en inversionista de la empresa que fundó el músico puertorriqueño en 2014.

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“Nosotros venimos desde la calle y estar en esta posición donde ahora puedo abrir puertas globales y representar nuestra música latina es un sueño hecho realidad”, apuntaló.

Rafael Sierra, nombre de pila del exmiembro del dúo Lito y Polaco, resaltó que esta alianza, más allá de un logro empresarial, representa el momento perfecto para proveer el espacio y las herramientas con las que le hubiera gustado contar en algún momento de sus más de tres décadas de carrera.

El acuerdo con Concord Label Group le da alcance global a su sello Lito Music. ( Suministrada )

“Uno siempre sueña con estar en esta posición, pero no pensaba que iban a pasar tantos años y Dios me iba bendecir con ser un ejecutivo y ser dueño de una empresa también. Ahora esto es un alivio emocional, haber trabajado tanto y tener la oportunidad de poder estar sentado en una posición en la que puedo ayudar, ahora puedo dar el servicio que en mi juventud pedía”, sostuvo.

¿Pero cuál sería ese servicio que proveería a esos nuevos artistas y que no obtuvo en el pasado?

Para el artista, lo más esencial en esta nueva faceta es la transparencia, asegurar que los futuros exponentes cuenten con un mentor que los guíe en un camino del provecho.

“Muchos de nosotros cambiamos las pistolas por micrófonos, muchos de nosotros dejamos la esquina por una tarima, nosotros convertimos a nuestros amigos en camarógrafos y directores, dimos muchos empleos sin darnos cuenta. Ahora en posiciones como las que me encuentro nos da la oportunidad de impactar directamente, de aportar al crecimiento, pero no de chivo, sino con conocimiento”, dijo.

En momentos en que el reguetón y el rap se encuentran entre los géneros más escuchados en plataformas digitales, y muchos de sus exponentes ocupan los escenarios más importantes, el intérprete de “Mundo frío” se siente feliz de no haber sido “una estadística más”.

“La música me salvó, así como la fe que tengo en Dios. Mi familia y la gente que me rodea me dieron la esperanza de que nada es imposible. ¿Quién iba a pensar que iba a estar viviendo 17 años en Carolina del Norte? No estoy en el círculo, trabajo y sueño todos los días, vivo con mi hijo, Rafael; soy el mejor ejemplo y puede ver que, bajo sacrifico, hay logros, y lograrlo desde el montesito donde estoy, y ser representado por grandes de la música es algo que te deja saber que no es con quién te juntas, sino la seguridad que tienes en lograr tus sueños", concluyó.