La actriz puertorriqueña Liz Dieppa se lanza como cantante y presenta simultáneamente Agua y Fuego, dos temas con sus respectivos videos. Entre compañeros de la industria cautivó al asegurar que este nuevo paso es parte de un proceso que inició cuando a los tres años comenzó a modelar, bailar y tocar la guitarra.

¨Este proyecto recopila cuatro canciones (Fuego, Agua, Aire y Tierra) todo lo que soy, y resume algo que todos tenemos, un poco de todo. Ese elemento de la naturaleza dentro de nosotros. Que Agua y Fuego que son los dos temas que estamos lanzando simultáneamente tan opuestos, sean la presentación del proyecto, define lo que mi música quiere expresar¨, dijo Dieppa mediante declaraciones escritas sobre los temas compuestos por David Borges.

Los videos los realizaron el dúo de directores John Belnava & David Borges y el cinematográfico Carlos Pérez.

Liz siempre ha estado ligada al mundo de las artes: ¨Realmente ahora me estoy descubriendo como cantautora y compositora, y encontré mi sonido. Todo mi proceso de sanación a través de mi conexión con la naturaleza lo quise plasmar en este proyecto musical¨.

Liz Dieppa aseguró que este giro por la música no la alejará de la actuación. ¨La actuación seguirá siendo parte de mí, es mi profesión. De hecho, me mudo a Los Ángeles a finales de mes con muchos planes que tenemos¨.

El EP con los cuatro temas de Liz Dieppa está disponible en todas las plataformas digitales, y los dos videos en YouTube.

Sobre Liz Dieppa

Formada en el Circle in the Square Theater School en Nueva York y el Centro de Educación Artística de Televisa en México, debutó en el año 2017 grabando la cinta mexicana El Habitante, y ese mismo año realizó su primera telenovela Sangre de mi tierra de Telemundo. En el 2018 participa en las series de Nicky Jam: El ganador de Netflix y La Bella y las Bestias de Univisión. Posteriormente, en el 2019, protagoniza su primera película en México titulada Quiere Jugar del director Adrián García Bogliano, y tiene la oportunidad de trabajar en su país, Puerto Rico, como parte de las protagonistas de la serie origina de You Tube: Bravas. Participó en el primer ¨season¨ de Fantasy Island para Fox. En el 2020 formó parte del elenco de la película El Cuartito dirigida por Marcos Carnevale, personificó a “Tania” en la novela de Telemundo 100 días para enamorarnos y actualmente se encuentra en grabaciones de la próxima novela del mismo canal llamado La Suerte de Loli.