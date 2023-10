El grupo puertorriqueño “The Jukebox Beatles”, llevó su ‘Beatlemania’ a Inglaterra, en donde se presentó con éxito en el Festival International Beatleweek, que se celebra en la ciudad de Liverpool, ciudad en donde nació la legendaria banda británica.

El cuarteto puertorriqueño integrado por Arlemar Méndez (guitarra y voz), Francisco Cairol (guitarra y voz), Denes Pagán (bajo y voz) y Juan Carlos Del Valle (batería y voz), se presentó además en varias localidades de la ciudad que vio nacer a Los Beatles. Según Arlemar Méndez, los boricuas lucieron su talento en el Cavern Club y el Jacaranda, en donde Los Beatles comenzaron su ascenso a la fama mundial.

“En el festival participaron más de 50 bandas internacionales y los que formamos parte de la banda The Jukebox Beatles dijimos presente, interpretando material de toda la carrera de la famosa agrupación, además recrear en vivo temas del aclamado disco The White Álbum. Fue una experiencia única que nos hizo creer como personas y como agrupación”, destacó Francisco Cairol, guitarrista del grupo.

Pero más allá, además de su exitosa participación en el Festival, los “Beatles boricuas”, como les llaman sus seguidores, grabaron en el legendario estudio Abbey Road en Londres junto al cantante Billy J. Kramer, quien fuera uno de los artistas más importantes del movimiento musical British Invasion de los años 60′s, junto a Los Beatles, Gerry & The Pacemakers y The Rolling Stones entre otros. Kramer, quien conoció a The Jukebox Beatles el pasado mes de marzo cuando ambos participaron del ‘Flower Power Cruise’, invitó personalmente a la agrupación puertorriqueña a grabar en su nuevo disco, y fue así como llegaron al afamado estudio Abbey Road.

Grabaron junto con el cantante Billy J. Kramer, quien fuera uno de los artistas más importantes del movimiento musical British Invasion de los años 60 con Los Beatles, Gerry & The Pacemakers y The Rolling Stones. ( Suministrada )

“Para nosotros fue como pisar Tierra Santa!!”, dijo Denes Pagán, bajista de la banda. “Abbey Road Studios es un lugar icónico donde grabaron, además de Los Beatles, además de otras bandas legendarias como U2, Pink Floyd y Oasis”, reiteró. Explicó que este privilegio musical fue más allá. “El disco fue producido por Laurence Juber, guitarrista de la banda Wings, que fue el proyecto de Paul McCartney luego de Los Beatles, así que grabamos junto a dos figuras legendarias del universo Beatle”, relató.

The Jukebox Beatles contribuyó con la grabación del tema “Go On Girl” y también añadieron coros y armonías vocales a otros temas del álbum. “Billy J Kramer era del círculo de los Beatles”, añadió Juan Carlos Del Valle, baterista de la agrupación. “Su manager fue Brian Epstein, su productor fue George Martin y muchos de sus éxitos fueron compuestos por John Lennon y Paul McCartney. Él quería traer ese sonido vintage Beatle a su nuevo material. Súper honrados de que nos haya escogido.”

A su regreso, la banda continuará con sus presentaciones privadas y corporativas en la Isla y se prepara para su regreso al crucero ‘Flower Power Cruise’ junto a The Rascals, Tommy James, Randy Bachman y otros artistas de los 60′s. La banda también tiene en agenda retomar los tributos sinfónicos, con planes de llevarlo a la ciudad de Miami. Para seguir su travesía pueden seguirlos en sus redes sociales como @jukeboxbeatlestribute.