Inspirados en la magia musical que creó en la Isla los conciertos de la pasada residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, Los Cantores de Puerto Rico grabaron su nuevo disco navideño “Parranda residencial”.

“Queremos, igual que hizo Bad Bunny, establecer un salón céntrico para dar parrandas e interpretar música típica puertorriqueña. La convocatoria es atraer público no solo del área metropolitana, sino de distintos lugares de la Isla a un lugar determinado para participar de las parrandas con sus instrumentos musicales. También pueden traer sus refrigerios y disfrutar en familia de las festividades navideñas”, manifestó Rolando Hernández, director de la agrupación.

PUBLICIDAD

El veterano músico no mencionó un lugar específico del encuentro navideño con el público.

“Es una sugerencia literal, que se puede dar en alguna de las presentaciones que tenemos pautas próximamente o en un lugar que nuestros fans nos indiquen”, abundó Hernández.

La decimaquinta producción navideña de Los Cantores de Puerto Rico contiene diez temas originales: “Parranda residencial”, “La jugadora”, “Sabe a Puerto Rico”, “Mis regalitos, ¿dónde están?" (estas cuatro de la autoría de Eddie Rosa Santori), “Cantaré a mi patria” (de Norberto Santiago), “Navitropical”, “Se escapó la puerca”, “Los colores de mi bandera”, “De ella nacería” y “Las novelas turcas”.

“Estamos entusiasmados con ésta producción porque esta muy bien realizada e incluimos ritmos nuevos como son la samba y el vallenato al estilo de Puerto Rico. Es un nuevo reto como todas las producciones anteriores, donde salen ritmos y arreglos nuevos que realzan cada tema” , sostuvo Hernández antes de añadir que, “siempre es un gusto lograr una producción completa de nuevos temas para el deleite de nuestro público”.

Los Cantores de Puerto Rico ( Suministrada )

El grupo de música típica fundado en el 2009 es integrado por José A. Díaz (bajo), Andy Alvarado (congas), José Arocho (percusión menor), Juan José Alicea (guitarra y coros), Alejandro Guzmán (güiro), Amaryllis Ildefonso (cantante y coro), Alejandra Guzmán (cantante y coro), Alexandra de la Rosa (coro), Gian Miranda (coro), Eddie Rosa Santory (cantante principal) y Rolando Hernández (director musical y cuatrista).

Como parte de las festividades navideñas, Los Cantores de Puerto Rico se presentarán en el encendido del Municipio de Hatillo este viernes, 28 de noviembre. También en la plaza pública de Mayagüez el 12 de diciembre y en el Festival Buenos Aires en Coamo, el 19 de diciembre.

“Parranda residencial” ya está disponible en todas las plataformas digitales y en el Taller del Cuatro Puertorriqueño en Bayamón.

Para contrataciones, puede llamar al (787) 579-1421.