Manatí celebró ayer sábado la llegada oficial de la Navidad con una grandiosa presentación de Olga Tañón, quien tras casi tres décadas regresó al municipio para ofrecer un espectáculo de grandes ligas.

La actividad, realizada como regalo al pueblo y en celebración del lanzamiento de su nuevo disco “PR24SIETE”, se convirtió en una gran fiesta donde el público bailó, cantó y celebró la llegada de la época.

Con una tarima única en la Plaza Pública, montada con la histórica iglesia como fondo, la “Mujer de Fuego” cautivó a los presentes con un recorrido de éxitos y temas nuevos que subieron la emoción de la noche. Su energía, su voz y su conexión con la audiencia marcó el inicio oficial de la temporada navideña en Manatí.

“Manatí, gracias por esta energía tan especial. Esta noche me la llevo en el corazón. Regresar aquí después de tantos años y verlos disfrutar conmigo cada canción fue mágico. ‘PR24SIETE’ es para ustedes. ¡Feliz navidad!,” expresó Olga Tañón en medio de su presentación.

El evento también contó con la participación del artista Christian Alicea, quien formó parte de la celebración aportando su estilo y energía antes del espectáculo principal.

El alcalde de Manatí, José Sánchez, resaltó la alegría compartida durante la actividad: “Agradezco a todo nuestro pueblo por decir presente en un Encendido que celebró la paz, la armonía y la unión familiar. Fue una noche donde brillaron nuestra cultura, nuestra tradición navideña y el espíritu vibrante de la Atenas de Puerto Rico. Me llena de orgullo ver a tantas familias disfrutar de un evento seguro, alegre y lleno de magia”.

La noche cerró con un espectáculo de fuegos artificiales que selló esta memorable bienvenida navideña con una de las artistas más queridas y respetadas del país que recientemente recibió el prestigioso Latin GRAMMY a la excelencia por una impecable trayectoria musical.

El evento fue producido por Encore Events para el Municipio de Manatí.