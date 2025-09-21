Varios de los éxitos de la célebre cantante puertorriqueña Olga Tañón fueron protagonistas durante la octava gala de “Objetivo Fama”, que también integró un recorrido musical de otros grandes artistas.

El encuentro, que como cada sábado tiene lugar en el Bellas Artes de Caguas, abrió con “La gran fiesta, interpretada por los participantes junto con la “Mujer de Fuego”. La cantante, a su vez, participó como jurado invitada y en un número especial.

Alexis se convirtió en el sexto participante en ser eliminado de la competencia de canto, que se transmite por Telemundo. El voto del púbico favoreció a Ariana.

Rafael, Miguel y Valente se encuentran en la zona de peligro, y será la audiencia quien decidirá con sus votos en objetivofama.net quién seguirá en la competencia.

Entre las presentaciones más aplaudidas de la noche estuvieron: Andrea y Kevin con “Nunca voy a olvidarte”, de Cristian Castro; Noelyz con “Mi eterno amor secreto”, de Olga Tañón; Cristian con “Ahora quién”, en la versión balada de Marc Anthony; y Sheila con “Basta ya”, en la versión de Jenni Rivera y Olga Tañón, la que fue reconocida como favorita por el jurado.

La gala también incluyó las interpretaciones de Rafael y Valente con “La bachata”, de Manuel Turizo; Dionicio y Gustavo con “Ya me enteré” de Reik; Taishmara con “Cómo olvidar” de Olga Tañón; Miguel con “Pobre corazón” de Divino; Vicky y Alexis con “Hoy tengo ganas de ti”, de Alejandro Fernández y Christina Aguilera; y Yancy y Ariana con “Es mentiroso”, de Olga Tañón.

Los boletos para las próximas galas ya están disponibles en Ticketera.