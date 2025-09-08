Dentro de la experiencia de procesar su adiós al intento de ganar la competencia de la séptima edición de “Objetivo Fama”, Santiago López reflexiona que pudo haber invertido un esfuerzo mayor. El sábado, el venezolano se convirtió en el cuarto participante en ser eliminado del programa de realidad.

“Sacando esta gala, siento que pude haberlo hecho mejor en todas las galas anteriores”, manifestó pensativo en entrevista con Primera Hora. “Pero por cuestión de nervios, de ansiedad, de todo, no me salieron como creí que me podían salir, y por eso siento que pude haber dado más en esas galas anteriores”.

El intérprete se suma a Genoveva Fraticelli, Félix Torres y Emmanuel Otero, los primeros en ser retirados del programa de realidad de Telemundo, cuya gala se realiza los sábados en el Bellas Artes de Caguas.

“Lo más difícil es que uno no se quiere ir de aquí. Quieres estar aquí todo el tiempo posible, y las amistades, los amigos que uno hace aquí, la verdad son vínculos muy fuertes porque estás todo el tiempo con ellos, entonces creas un vínculo muy lindo y dejarlo aquí y tú irte, la verdad es fuerte”, confesó con pesadumbre.

Santiago, quien cantó con Andrea “Solamente tú” en la transmisión reciente, logró prevalecer en sus primeras dos nominaciones. La primera fue tras su desempeño con “Yo quisiera”, de Reik. La segunda ocasión en la “zona de peligro” llegó luego de cantar “Tan enamorados” a dúo con Kevin. Pero fue la tercera nominación, al cantar “Bachata rosa” con Taishmara, la que lo dejó fuera al no superar a Sheila con los votos del público.

“Me salvaron dos veces, así que estoy contento porque sé que la gente me quiere y me apoya”, expuso con ilusión, más allá del resultado reciente. “Me siento muy querido por la gente y muy contento. Agradecido con todo Puerto Rico y con toda la gente que me está apoyando porque sabiendo que soy de otro país, y aun así me apoyan y me votan. La verdad es algo muy lindo”, prosiguió dentro de lo que valora de la experiencia. “Quería estar aquí más tiempo, lo más tiempo posible y durar más y dar más cosas de mí, pero si Dios decidió que sea así, pues así es y no pasa nada”.

Los buenos momentos y el aprendizaje durante todo este tiempo, son ganancias que atesora. “Me llevo personas. Me llevó amistades increíbles. Me llevo experiencias, anécdotas, recuerdos. La verdad que nunca lo voy a olvidar. Fue un sueño estar aquí. Nunca me imaginé estar en un show así, y muy contento de haber sido parte de todo esto”.

Ser auténtico es uno de los consejos que se lleva de parte de los expertos que encaminaron su talento durante su estadía en la competencia. “Que sea yo mismo, que no me distraiga”, reveló el cantante, quien artísticamente se promueve como Santi David. “Que no me desenfoque, que soy muy joven todavía y eso puede afectar bastante, el que esté distraído o que no esté tan concentrado en las cosas, porque tengo 18 años. Tengo todavía muchas cosas por vivir, y me dieron consejos de que esté concentrado, tranquilo, y que siga trabajando duro, que todo va a estar bien”.

Precisamente, previo a participar en “Objetivo Fama”, lanzó los temas “TQ 24/7” y “Una”.

“Voy a seguir sacando música”, dijo enfático. “A seguir escribiendo, que me encanta escribir, hacer ‘beats’, todas esas cosas me encantan. Y a seguir todo el tiempo trabajando para poder cumplir mis sueños de poder cantarle a la gente y hacer que escuche toda mi música”.

Se encuentra con el público

Los 20 candidatos de esta séptima temporada del “reality” participaron de un encuentro con el público este domingo en “The Mall of San Juan”. Cientos de admiradores asistieron al evento y tuvieron la oportunidad de compartir con los concursantes y tomarse fotos.

“Fue hermoso, la verdad”, manifestó con entusiasmo Santiago. “Fue increíble ver todo el cariño de la gente. Ver gente que estaba con camisas de Valente, gente con la de Dio, gente con la de Kevin, de todos los participantes y con la mía también. Fue muy bonito”, celebró. “Nunca pensé que iba a haber tanta gente, y saber que gente fue por mí. Hubo varias niñas que me dijeron ‘Santi, yo vine por ti’, y la verdad casi lloro de la emoción. Muy contento por haber estado ahí y ser parte de todo eso”.