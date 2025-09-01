No ha sido fácil asimilar que ya no formará parte de la séptima edición de la competencia de canto “Objetivo Fama”, pero eso no frena el agradecimiento de Emmanuel Otero por el apoyo que recibió durante su participación en la séptima edición del “reality”.

“Estoy superfeliz. Estoy agradecido porque cientos de jóvenes, miles, audicionaron y yo tuve la oportunidad de estar ahí”, resaltó complacido sobre la experiencia en el programa de realidad de Telemundo, cuya gala se realiza los sábados en el Bellas Artes de Caguas.

“Hubiese querido estar mucho más tiempo e inclusive sentía que podía llegar a la final cómodamente con un fuerte trabajo, pero realmente, yo estoy superfeliz de haber sido parte de esta nueva historia de ‘Objetivo Fama’, que se quedará siempre en mi corazón y en los corazones de las personas también”, reiteró el joven natural de Barceloneta.

Genoveva Fraticelli y Félix Torres fueron los primeros participantes en ser retirados de la competencia, luego de que no prevalecieran con los votos del público.

Emmanuel Otero fue amenazado el sábado 23 de agosto tras su interpretación junto con Valente del tema “No me doy por vencido”, popularizado por Luis Fonsi. Otero solo logró 46.49% de los votos, con una desventaja ante Gustavo Muñoz, el otro amenazado, quien obtuvo un 53.1% del apoyo.

“Yo no pensaba que me iban a sentenciar con esa canción porque trabajé fuertemente, pero es cierto que si los jueces evalúan y ellos entienden que hay unas partes que podrían quedar mejor, es válido. Ellos están ahí para eso”. El jurado está compuesto por Roberto Sueiro, Ana Isabelle y Cristina Eustace.

En la gala de este sábado, cantó a dúo con Vicky la bachata “Dos locos”, de Monchy y Alexandra.

“Lo más difícil para mí, literalmente, es salirme de la competencia. Ha sido lo más difícil porque yo siento que debía estar ahí todavía. Ha sido lo más difícil, despegarme de la competencia”, confesó pensativo, y reflexionó que cuando mira atrás, hubiese preferido maximizar su experiencia en el “reality”.

“El tiempo pasa muy rápido, y lo hubiese aprovechado mejor, tanto en los ensayos como en el teatro, e inclusive hasta compartir un poco más con los compañeros que no compartía tanto con ellos”.

Decir adiós fue otro paso que tuvo su carga emocional ante la noticia de su partida del “reality”. “Le escribí una carta a cada uno de ellos y fue bien especial porque para cada uno tuve unas palabras distintas, porque conecté diferente con ellos. Pero despedirme de ellos fue mágico, fue glorioso, fue sentimental, fue enriquecedor, fueron tantas emociones a la misma vez porque en mi corazón tengo nuevos amigos”.

Pero se lleva diversos momentos memorables. “Lo que pasa en los salones de ensayo es algo bien mágico”, manifestó con énfasis. “Las luces, el salón de ensayo, el salón de baile, cómo se ve. Tengo una fotografía de esos salones, y yo creo que me llevo eso en mi corazón porque ese espacio es muy especial, los profesores, todo eso”.

Emmanuel también repasó lo que significó figurar entre los candidatos para aspirar a ganar la competencia, entre decenas de personas ilusionadas con lograrlo. “Desde niño amo la música. Estuve en un coro. También hicimos un ‘boy band’ y nosotros mismos dirigíamos nuestros propios videos musicales, escribíamos nuestras canciones y comenzamos a encontrarnos como artistas”, detalló con orgullo, hasta que decidió incursionar en otras tareas. “Comencé a ayudar a otros artistas. Comencé a grabarles videos musicales, ayudarlos con fotografía, ayudarlos con proyección escénica, a producirles los videos musicales, todas esas cosas, y tomé una pausa para mí, y llegó esta oportunidad de ‘Objetivo Fama’”, celebró. “Cuando me escogieron y cuando me dieron el ‘Golden Pass’, yo empecé a rebajar brutal. Yo estaba en 274 libras cuando audicioné, y cuando entré a la casa estaba en 228. Me puse disciplinado. Empecé a trabajar fuerte”, prosiguió sobre su compromiso.

Amante de la música romántica y la salsa, Emmanuel adelantó que seguirá persistiendo en su anhelo por su sitial como artista.

“Creo que mi responsabilidad es de ahora en adelante sacar música y darle una nueva versión de quién soy yo en la música, y que el público pueda compartir conmigo esa vibra y esa energía en la música”.